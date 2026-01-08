Ultime notizie Donald TrumpNicolàs MaduroSvizzeraUcrainaVenezuela
Metsola (Pres. Parlamento UE): Europa vede cosa succede in Iran. Cambiamento in arrivo – Il video

08 Gennaio 2026 - 21:45 Redazione
(Agenzia Vista) Bruxelles, 08 gennaio 2026 “Il mondo è ancora una volta testimone della coraggiosa presa di posizione del popolo iraniano. La loro protesta per la dignità, la pace, per la scelta di essere governati da chi vogliono è ascoltata nel mondo. Quasi 30 persone hanno perso già la loro vita. L’Europa vede cosa sta succedendo nel cuore, nelle strade e nella mente del popolo dell’Iran. Sappiamo che il cambiamento è in arrivo. Si tratta della generazione di Jina Mahsa Amini, che non accetta i confini della teocrazia forzata, che ancora è legge per ogni aspetto della loro vita. Al popolo d’Iran. La vostra dignità come persone determinerà la costruzione di una grande nazione libera che ispirerà generazioni. L’Europa è al vostro fianco”. Così la Presidente del Parlamento UE Roberta Metsola sull’Iran. Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

