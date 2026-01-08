Piantedosi: Avanti con sgomberi occupazioni, Askatasuna ha violato accordi stipulati con Comune – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 08 gennaio 2026 “Gli attivisti del centro sociale Askatasuna hanno occupato abusivamente, sin dal 1996, un intero immobile di grandi dimensioni in corso Regina Margherita a Torino. Nel corso degli anni, il centro sociale ha acquisito un ruolo di leadership nei movimenti della sinistra extraparlamentare, in particolare nei gruppi No Tav, nella Rete Torino per Gaza e nei collettivi studenteschi, alimentando e coordinando le mobilitazioni più radicali, nel tentativo di innalzare il livello di conflittualità e di contrapposizione con le Forze dell’ordine”. Così ha detto il ministro dell’interno, Matteo Piantedosi, nel corso del suo intervento al question time del Senato. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev