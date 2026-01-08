Ultime notizie Donald TrumpNicolàs MaduroSvizzeraUcrainaVenezuela
Rodriguez (Assemblea Venezuela): "Scarceriamo persone straniere". Italia spera ci sia Trentini – Il video

08 Gennaio 2026 - 20:45 Redazione
(Agenzia Vista) Caracas, 08 gennaio 2026 “Nello sforzo che dobbiamo fare per l’unione nazionale e la convivenza pacifica il Governo del Venezuela ha deciso di mettere in libertà un numero importante di persone venezuelane e straniere. Il processo di scarcerazione sta avvenendo proprio da questo momento. Considerate questo gesto del Governo di ampia intenzione per la pace. E per la vita pacifica del Venezuela”. Lo ha comunicato il Presidente dell’Assemblea del Venezuela Jorge Rodriguez in una conferenza stampa. Courtesy: ANTV Venezuela Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

