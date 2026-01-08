Sicurezza, Renzi attacca Piantedosi: «Il governo ha fallito. State prendendo in giro gli italiani riempendovi la bocca di slogan»

Il leader di Iv al centrosinistra: «Se vogliamo essere un’alternativa al Governo Meloni, non la si costruisce difendendo dittatori come Maduro»

«Non hanno fallito le forze dell’ordine, ma lo Stato e il vostro governo, che continua a parlare di sicurezza ma non si accorge, tra la fuffa sul decreto rave e la propaganda sul protocollo Albania, che il vero problema è che state prendendo in giro gli italiani, riempiendovi la bocca di slogan senza riuscire a garantire la certezza della pena». A parlare dall’Aula del Senato è il leader di Italia Viva Matteo Renzi, che durante il question time di oggi, 8 gennaio, ha chiesto chiarimenti al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sull’aumento dei reati legati alla criminalità.

Risuonano nell’intervento dell’ex premier i nomi di Alessandro Ambrosio, capotreno di 34 anni accoltellato nella notte del 5 gennaio, e di Aurora Livoli, la 19enne trovata morta in un cortile a Milano. Renzi ha ricordato come il cittadino peruviano di 57 anni accusato dell’omicidio della giovane «fosse stato fermato sei mesi fa a Cologno Monzese per violenza sessuale ai danni di un’altra 19enne, ma pare che il suo nome non risulterebbe inserito nel casellario giudiziario».

Piantedosi: «Una tesi sbagliata»

Una tesi, quella posta da Renzi, «radicalmente sbagliata e smentita dai dati» per il ministro. Piantedosi prende in mano i dati: «Nel 2025 si registra una riduzione generalizzata dei reati pari al 3,5 per cento», nel dettaglio, «le violenze sessuali calano del 7,5%, i maltrattamenti in famiglia dell’8 per cento, le lesioni del 4%, i furti del 6%, le rapine del 4,5%, le estorsioni del 5% e lo sfruttamento della prostituzione del 9%».

«Effettuate 39mila assunzioni nelle forze di polizia»

Il titolare del Viminale snocciola altri dati, sempre legati al tema della sicurezza: «Sono state effettuate 39mila assunzioni nelle forze di polizia, il triplo rispetto a quanto fatto negli anni passati, e altri 30 mila operatori entreranno in servizio entro il 2027. Nel corso delle operazioni ad alto impatto sono stati identificati oltre un milione di soggetti, con più di 2mila arresti e 12 mila denunce. Grazie alle cosiddette zone rosse, inoltre, 9 mila soggetti sono stati allontanati, a fronte di oltre un milione e mezzo di persone controllate».

«L’opposizione scopre ora il tema della sicurezza»

«L’opposizione al Governo scopre solo ora il tema della sicurezza e il suo legame con l’immigrazione irregolare – ribatte il ministro dell’Interno – Gli stranieri sono responsabili del 35 per cento dei reati, con picchi ancora più elevati in alcune città, soprattutto per quei delitti citati dagli interroganti». «Nella 17esima legislatura (in cui si susseguirono i governi Renzi, Letta e Gentiloni, ndr.), quando la sinistra vinse le elezioni e governò il Paese per cinque anni, furono organizzate diverse operazioni» che «favorirono l’arrivo in Italia di oltre 650mila clandestini». «Rispetto a oggi i reati commessi erano superiori del 18 per cento, gli omicidi addirittura più alti del 33 per cento. I migranti sbarcati erano il triplo e tre volte superiori erano anche i morti in mare».

Renzi: «State perdendo il vostro elettorato»

In fase di replica, interviene di nuovo Renzi: «Guardate che sul tema della sicurezza state perdendo i “vostri” e prima o poi ve ne accorgerete». «E questo vale anche per la sinistra – aggiunge il leader di Italia Viva parlando ai colleghi dell’opposizione – Se vogliamo essere un’alternativa al Governo Meloni, non la si costruisce difendendo dittatori come Maduro. L’alternativa si costruisce dicendo che questo Governo fallisce sulle tasse e sulla sicurezza, cioè su quei temi su cui ci ha riempito di promesse e ha clamorosamente fallito».