Matteo Renzi pubblica la caricatura di Giorgia Meloni nelle vesti di Maria Antonietta: «Fare la spesa costa troppo? Che mangino kebab»

17 Dicembre 2025 - 19:09 Ugo Milano
Un post provocatorio che rilancia anche l’intervento del leader di Iv in aula, durante le comunicazioni della premier in vista del Consiglio europeo: «Ho l’impressione che il kebab stia alla premier come le brioches a Maria Antonietta»

Matteo Renzi torna all’attacco della presidente del Consiglio Giorgia Meloni sui social, dove pubblica un’immagine che la ritrae nei panni di Maria Antonietta. «Fare la spesa costa troppo? Che mangino kebab», si legge. Un post provocatorio che rilancia e amplifica l’intervento pronunciato poco prima in Aula, durante le comunicazioni della premier in vista del Consiglio europeo. Nel suo intervento, Renzi ha infatti criticato duramente il governo per l’enfasi data al riconoscimento della cucina italiana come patrimonio immateriale dell’Unesco, a fronte – secondo il leader di Italia Viva – di una situazione economica sempre più difficile. «Dopo 32 mesi su 36 di produzione industriale negativa vi entusiasmate per l’Unesco. Sembrava che lei, presidente, e Lollobrigida aveste vinto MasterChef», ha affermato.

«Ho l’impressione che il kebab stia a Meloni come le brioches a Maria Antonietta»

Al centro dell’attacco il caro vita, in particolare l’aumento dei prezzi dei generi alimentari: «Il costo del cibo è aumentato del 24% e di questo dovrebbe occuparsi un governo. Non è merito vostro se la cucina italiana è patrimonio dell’Unesco». Renzi ha poi criticato la risposta della premier alle opposizioni, accusandola di sviare il dibattito: «E come risponde? Con l’attacco alla sinistra sul kebab», ha detto il leader di Iv. Un riferimento diretto alle parole pronunciate da Meloni ad Atreju, dove aveva sostenuto che la sinistra “mangia kebab” e rosica per il riconoscimento della cucina italiana come patrimonio dell’Unesco. Da qui il paragone che ha dato forma all’immagine condivisa sui social: «Ho l’impressione che il kebab stia a Giorgia Meloni come le brioches a Maria Antonietta».

