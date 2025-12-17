Giorgia Meloni alla Camera, la frenata dell’Italia sugli asset russi: «Trovare soluzione? Sarà complicato» – La diretta

La presidente del Consiglio in Aula alla vigilia del vertice Ue: «Sostegno all'Ucraina, massima pressione su Mosca»

La premier Giorgia Meloni torna oggi nell’Aula della Camera dei deputati a quasi due mesi dal suo ultimo intervento (il 22 ottobre) per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo che si apre domani a Bruxelles. Sul tavolo del vertice la questione più delicata sarà quella della gestione degli asset russi congelati. I leader dei Ventisette, dopo aver concordato di immobilizzare a tempo indeterminato quegli oltre 200 miliardi di beni, devono decidere se e come sbloccarli così da finanziare l’Ucraina per almeno 90 miliardi per i prossimi due anni. Proprio questa mattina la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha rinnovato l’appello ai leader Ue: basta indugi, è ora di decidere così da affermare «l’indipendenza d’Europa» nell’era di «guerre e predatori». Un tema quello degli asset russi fortemente divisivo, come emerge anche nelle risoluzioni che saranno votate in Parlamento sulla linea linea che dovrà seguire l’esecutivo italiano. Il centrodestra arriverà con un unico testo, compatto ma “diluito”, per conciliare le posizioni più filo-russe della Lega con quelle di FdI e Forza Italia, mentre il centrosinistra non è riuscito a trovare una sintesi: ogni partito di opposizione porterà la propria risoluzione.