Giorgia Meloni alla Camera, la frenata dell’Italia sugli asset russi: «Trovare soluzione? Sarà complicato» – La diretta
La premier Giorgia Meloni torna oggi nell’Aula della Camera dei deputati a quasi due mesi dal suo ultimo intervento (il 22 ottobre) per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo che si apre domani a Bruxelles. Sul tavolo del vertice la questione più delicata sarà quella della gestione degli asset russi congelati. I leader dei Ventisette, dopo aver concordato di immobilizzare a tempo indeterminato quegli oltre 200 miliardi di beni, devono decidere se e come sbloccarli così da finanziare l’Ucraina per almeno 90 miliardi per i prossimi due anni. Proprio questa mattina la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha rinnovato l’appello ai leader Ue: basta indugi, è ora di decidere così da affermare «l’indipendenza d’Europa» nell’era di «guerre e predatori». Un tema quello degli asset russi fortemente divisivo, come emerge anche nelle risoluzioni che saranno votate in Parlamento sulla linea linea che dovrà seguire l’esecutivo italiano. Il centrodestra arriverà con un unico testo, compatto ma “diluito”, per conciliare le posizioni più filo-russe della Lega con quelle di FdI e Forza Italia, mentre il centrosinistra non è riuscito a trovare una sintesi: ogni partito di opposizione porterà la propria risoluzione.
Caso imam Torino: «Preservare la Repubblica da rischi spetta anche alla magistratura»
Parlando sempre di antisemitismo, ha spiegato «che alla politica e alle istituzioni spetta il compito di rafforzare le misure di sicurezza e di protezione delle comunità ebraiche, che hanno il diritto di vivere in libertà nelle nostre città senza divenire bersaglio di intollerabili attacchi terroristici per il solo fatto di esistere». Per Meloni «È tempo di non ammettere più distinguo o reticenze nella condanna di ogni forma di antisemitismo. Perché, da lungo tempo, si assiste a una inaccettabile sottovalutazione» del fenomeno, connesso «alla volontà di cancellazione dello Stato di Israele». E poi, rivolgendosi al centrosinistra e alla magistratura, ha aggiunto:«alla politica e alle istituzioni, spetterebbe anche il compito di preservare la Repubblica dai rischi per la propria sicurezza, inclusi quelli derivanti dalle predicazioni violente di autoproclamati imam che, come nel caso di Shahim, fanno addirittura apologia del 7 ottobre. Un impegno che dovrebbe valere per tutte le istituzioni, magistratura compresa». Il riferimento è all’imam Mohamed Shahin, destinatario di un decreto di espulsione firmato dal Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, per il quale ieri la Corte d’Appello di Torino ha disposto la cessazione del trattenimento.
Attentato a Sydney: «Vicinanza alla comunità ebraica»
«Sarà la Russia a pagare per la ricostruzione di Kiev»
La presidente del Consiglio ha ricordato che «L’Italia considera ovviamente sacrosanto il principio secondo cui debba essere prioritariamente la Russia a pagare per la ricostruzione della nazione che ha aggredito, ma questo risultato deve essere raggiunto con una base legale solida».
«l'Italia non intende inviare soldati in Ucraina»
Per quanto riguarda le garanzie di sicurezza per Kiev, «sono tre gli elementi dei quali si sta discutendo – puntualizza Meloni – La garanzia di un solido esercito ucraino; l’ipotesi di dispiegamento di una forza multinazionale, in Ucraina, per la rigenerazione delle forze armate, guidata dalla cosiddetta coalizione dei volenterosi, ma con partecipazione volontaria di ciascun paese». A tal proposito ha specificato che «l’Italia non intende inviare soldati in Ucraina». Infine, «garanzie da parte degli alleati internazionali – a partire dagli Stati Uniti – sul modello dell’articolo 5 del patto atlantico, opzione che tutti ricordate essere stata proposta proprio dall’Italia, a dimostrazione del contributo fattivo della nostra Nazione all’obiettivo di una pace giusta e duratura».
«Il nostro aiuto all'Ucraina non verrà mai messo in discussione»
Sul conflitto in Ucraina, ha chiarito che la «volontà» del Governo «di aiutare il popolo ucraino non è mai stata e non sarà mai in discussione e desidero ricordare in questa sede che proprio sotto la presidenza italiana del G7 è stato raggiunto il primo storico ma allo stesso tempo solido giuridicamente e finanziariamente compromesso per fare leva sui frutti dei fondi congelati russi». Tuttavia, ha evidenziato che è necessario «cercare la soluzione più efficace per mantenere l’equilibrio tra il sostegno concreto all’Ucraina e il rispetto dei principi di legalità, sostenibilità e stabilità finanziaria» precisando che si tratta «di decisioni complesse, che non possono essere forzate».
«Miope rivolgere attenzioni solo al Belgio»
Sempre sui beni russi, la premier ha dichiarato che ritiene «miope» rivolgere le attenzioni su «un unico soggetto detentore di beni congelati, cioè il Belgio, quando anche altre nazioni partner hanno asset immobilizzati nei loro sistemi finanziari». Il Belgio è infatti la nazione in cui ha sede Euroclear, la società depositaria di titoli della Banca centrale russa per oltre 180 miliardi.
Asset russi: «trovare una soluzione sarà tutt'altro che semplice»
Parlando del congelamento dei beni russi, la premier ha ricordato che «trovare una soluzione sostenibile sarà tutt’altro che semplice». «l’Italia ha deciso di non far mancare il proprio appoggio al regolamento che ha fissato l’immobilizzazione dei beni russi» ma senza «ancora avallare alcuna decisione sul loro utilizzo: lo abbiamo fatto pur non condividendo il metodo utilizzato». «Abbiamo ribadito – prosegue – un principio che consideriamo fondamentale: decisioni di questa portata giuridica, finanziaria e istituzionale, come anche quella dell’eventuale utilizzo degli asset congelati, non possono che essere prese a livello dei leader: sarà questo ad assicurare la continuità del sostegno finanziario per il prossimo biennio, individuando la soluzione complessivamente più sostenibile per gli Stati membri nel breve e nel lungo termine».
Meloni e la via per la pace in Ucraina: «Europa e Usa unite»
Per la premier Giorgia Meloni, il cammino verso la pace in Ucraina «non può prescindere» da quattro fattori: «Lo stretto legame tra Europa e Stati Uniti che non sono competitor in questa vicenda atteso che condividono lo stesso obiettivo». A cui segue «il rafforzamento della posizione negoziale ucraina che si ottiene soprattutto mantenendo chiaro che non intendiamo abbandonare l’Ucraina al suo destino nella fase più delicata degli ultimi anni». E poi, «la tutela degli interessi dell’Europa che per il sostegno garantito dall’inizio del conflitto e per i rischi che correrebbe se la Russia ne uscisse rafforzata non possono essere ignorati». Infine, «Il mantenimento della pressione sulla Russia», rendendo «la guerra non vantaggiosa per Mosca».