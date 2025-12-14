Ultime notizie AntisemitismoDelitto di GarlascoDonald TrumpFamiglia AgnelliUcraina
Meloni ad Atreju, l’attacco a Schlein assente e Campo largo: «Si portano una tale sfiga addosso…» – La diretta

14 Dicembre 2025 - 12:37 Bruno Gaetani
Anche Salvini alla kermesse di FdI: «Tra me e la premier c'è un'amicizia umana, non riuscirete a farci litigare»

Dopo lo show di Matteo Renzi, la dura intervista di Marco Travaglio a Guido Crosetto e il via vai di ministri e leader di partito, Atreju si prepara ad accogliere l’ospite più attesa: Giorgia Meloni. La presidente del Consiglio è arrivata in mattinata a Castel Sant’Angelo, sede della kermesse di Fratelli d’Italia, accolta da un lungo applauso e dal coro «Giorgia, Giorgia». Dopo aver salutato la platea con un bacio, ha preso posto in prima fila insieme al responsabile organizzazione del partito, Giovanni Donzelli.

Foto copertina: ANSA/Riccardo Antimiani | Giorgia Meloni sul palco di Atreju il 12 December per introdurre Abu Mazen, leader dell’Anp

14 Dicembre 2025 - 00:52

Meloni: «Piano casa per i giovani al posto del Superbonus»

Nel suo discorso, Meloni è tornata a promettere un piano casa per le giovani coppie, che avrebbe dovuto vedere la luce già quest’anno ma ancora non è stato annunciato: «Abbiamo detto basta a sprechi plurimiliardari e mance elettorali con cui qualcuno pensava di compare il consenso e al posto del loro Superbonus per ristrutturare ville e castelli soldi della povera gente noi faremo un piano casa per alloggi a prezzi calmierati per le giovani coppie perché vogliamo costruire anche una nazione giusta che non regala soldi a chi già ce li ha».

14 Dicembre 2025 - 00:43

Meloni attacca la sinistra: «Si portano sfiga da soli»

«Parlano male di Atreju ed è l’edizione migliore di sempre, parlano male del governo e il governo sale nei sondaggi. Hanno tentato di boicottare una casa editrice ed è diventata famosissima. Si portano sfiga da soli, che manco quando te capita la carta della pagoda al Mercante in fiera… E allora grazie a tutti quelli che hanno fatto le macumbe rendendo questa edizione di Atreju la più intensa e partecipata di sempre», ha detto ancora la premier Giorgia Meloni attaccando le opposizioni.

14 Dicembre 2025 - 00:32

Meloni punge Schlein: «Chi scappa da Atreju non ha contenuti»

Nel suo intervento, Meloni ha ringraziato tutti i leader dell’opposizione che hanno partecipato ad Atreju. E su chi non c’era, ossia la segretaria del Pd Elly Schlein, la premier aggiunge: «Questo è il luogo in cui il valore delle persone si misura solo sui contenuti. E chi scappa dimostra di non avere quei contenuti». Dopodiché, Meloni menziona esplicitamente la rivale dell’opposizione: «Voglio ringraziare anche Elly Shclein. Con il suo nannimorettiano “Mi si nota di più se vengo e sto in disparte o se non vengo affatto”, ha comunque fatto parlare di noi. Il presunto campo largo l’abbiamo riunito noi ad Atreju e quella che dovrebbe federarli non c’era. Contenti loro…».

14 Dicembre 2025 - 00:25

Meloni sale sul palco e ringrazia: «Siete uno spettacolo»

«Siete uno spettacolo meraviglioso», sono le prime parole pronunciate da Giorgia Meloni nell’intervento che chiude l’edizione 2025 di Atreju.

14 Dicembre 2025 - 12:14

Tajani: «Puntiamo a vincere anche nel 2027»

«Forze politiche differenti hanno scelto di stare insieme. Anche quando non ci troviamo d’accordo siamo sempre in grado di trovare una sintesi. Questa coalizione si candida a vincere anche le elezioni del 2027». Lo ha detto il vicepremier e leader di Forza Italia, Antonio Tajani, sul palco di Atreju.
14 Dicembre 2025 - 12:03

Salvini: «Non riuscirete a farmi litigare con Giorgia»

«C’è innanzitutto l’orgoglio di esserci dopo tanti anni. Ci provano in tutti i modi a far litigare me e Giorgia. Ma amici giornalisti, mettetevi l’anima in pace: non ci riuscirete mai. Da tre anni e mezzo c’è qualcosa che va oltre la stima politica, tra me e Meloni c’è amicizia umana e personale». Così è intervenuto il vicepremier Matteo Salvini, leader della Lega, dal palco di Atreju.

14 Dicembre 2025 - 11:59

Anche Lupi ad Atreju: «Coalizione unita»

«Da trent’anni la forza della coalizione di centrodestra è l’unità, è stare insieme». Lo ha detto il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi, sul palco di Atreju. «L’Italia torna a essere “forte” e “a testa alta”», ha aggiunto Lupi citando gli slogan della manifestazione di FdI, «perché siamo tornati a scommettere sui valori».

14 Dicembre 2025 - 11:51

Abbraccio tra Giorgia Meloni e la figlia Ginevra

Abbraccio tra la premier Giorgia Meloni e sua figlia Ginevra in sala ad Atreju. La figlia della presidente del Consiglio, accompagnata alla kermesse di FdI dal padre Andrea Giambruno, ha raggiunto sua madre seduta in prima fila mentre è in corso l’intervento di Mateusz Morawiecki, presidente di Ecr, il gruppo europeo dei Conservatori di cui fa parte anche FdI. Madre e figlia si sono strette in un lungo abbraccio. Ginevra in seguito ha preso posto in sala, in attesa dell’intervento di Meloni.

