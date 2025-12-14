Meloni ad Atreju, l’attacco a Schlein assente e Campo largo: «Si portano una tale sfiga addosso…» – La diretta

Anche Salvini alla kermesse di FdI: «Tra me e la premier c'è un'amicizia umana, non riuscirete a farci litigare»

Dopo lo show di Matteo Renzi, la dura intervista di Marco Travaglio a Guido Crosetto e il via vai di ministri e leader di partito, Atreju si prepara ad accogliere l’ospite più attesa: Giorgia Meloni. La presidente del Consiglio è arrivata in mattinata a Castel Sant’Angelo, sede della kermesse di Fratelli d’Italia, accolta da un lungo applauso e dal coro «Giorgia, Giorgia». Dopo aver salutato la platea con un bacio, ha preso posto in prima fila insieme al responsabile organizzazione del partito, Giovanni Donzelli.

Foto copertina: ANSA/Riccardo Antimiani | Giorgia Meloni sul palco di Atreju il 12 December per introdurre Abu Mazen, leader dell’Anp