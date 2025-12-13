Ultime notizie Delitto di GarlascoDonald TrumpFamiglia AgnelliFamiglia nel boscoUcraina
Gigi Buffon ad Atreju, la domanda a freddo sugli allenatori e Meloni: «Qual è il suo grandissimo risultato» – Il video

13 Dicembre 2025 - 16:22 Giovanni Ruggiero
Si salva in corner l'ex portiere oggi capo delegazione della Nazionale, ospite dell'evento dei giovani di Fratelli d'Italia

Neanche il tempo di arrivare ad Atreju che Gigi Buffon si è ritrovato a parare le domande dei giornalisti che gli chiedevano un commento sulla premier Giorgia Meloni. Il capo delegazione della Nazionale italiana è tra gli ospiti di oggi della kermesse di Fratelli d’Italia. Partecipa a un panel sullo sport con il Ministro Andrea Abodi. Il titolo dell’incontro è «Quando lo sport diventa comunità: il ruolo degli oratori nella formazione dei giovani», moderato dalla giornalista di DAZN Giusy Meloni, Don Franco Finocchio (Cappellano olimpico) e la nuotatrice olimpica Carlotta Gilli.

Buffon non ha ancora messo piede nell’area dell’evento che gli viene chiesto quale allenatore gli ricorda Meloni tra quelli che ha conosciuto. Lui si tiene cauto, dice che è là per parlare d’altro. E con un tuffo degno dei suoi ai tempi in cui difendeva la porta azzurra risponde: «Sicuramente Giorgia Meloni sta rappresentando, penso nel modo migliore, la nostra nazione e insomma sta governando da tanto e questo è un grandissimo risultato».

Inevitable poi un commento sulla situazione della Nazionale di Gattuso, alle prese con i playoff per qualificarsi ai prossimi Mondiali. Una meta che secondo Buffon sarebbe importante per l’intero Paese: «Ora il nostro obiettivo è andare al mondiale. La mia fortuna è stata non tanto viverlo da protagonista quando viverlo da tifoso. Andarci porterebbe magia nel paese e l’Italia diventerebbe un grandissimo oratorio dove tutti siamo uniti».

Video: Ansa/Alanews

