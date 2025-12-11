Ultime notizie Donald TrumpFamiglia nel boscoSanitàUcraina
Atreju, Ignazio La Russa canta «Goganga» di Giorgio Gaber. Di cosa parla il brano – Il video

11 Dicembre 2025 - 10:19 Ugo Milano
Il presidente del Senato è stato rintracciato dal Karaoke Reporter, Dejan Cetnikovic, e non si è sottratto a una piccola performance

Durante la manifestazione Atreju di Fratelli d’Italia, in corso a Castel Sant’Angelo, il presidente del Senato Ignazio La Russa è stato intercettato dal Karaoke Reporter, Dejan Cetnikovic. La Russa non si è sottratto e, anzi con entusiasmo, ha deciso di intonare «Goganga», un brano di Giorgio Gaber del 1963. Il pezzo in questione era stato presentato nel 1968 a Canzonissima e racconta in chiave ironica, come ricorda lo stesso presidente del Senato, il dialogo tra un paziente affetto da tic e difetti di pronuncia e il suo medico, con un finale surreale e nonsense.

Di cosa parla la canzone scelta da La Russa

Il testo ruota attorno a un dispositivo medico sperimentale per curare il paziente che, però, finisce per peggiorare la sua condizione. Dopo tre giorni di silenzio forzato, il protagonista smette di fischiare ma inizia a fare pernacchie dopo ogni parola. Il ritornello, totalmente nonsense, ripete il titolo in sequenze vocali senza alcun senso: «Goganga, goganga, goganganghinga, ghe gogongogangangonga, ghe gogongogangango». All’epoca, la Commissione di ascolto della Rai inizialmente bocciò il brano, ritenendolo troppo stravagante, salvo poi riammeterlo dopo una seconda valutazione

