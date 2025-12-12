Mosca: «Non credo che saremo pienamente soddisfatti del piano rivisto dall’Ucraina». Il nodo del Donbass: «Referendum? È territorio russo» – La diretta

Le parole del consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov citato dalle agenzie russe Tass e Interfax. Intanto Kiev smentisce Le Monde: «Nessun ok sull'ipotesi di zona cuscinetto nell'area»

«Non credo che saremo completamente soddisfatti» dal nuovo piano per la fine della guerra dopo le consultazioni tra Usa, Ucraina ed Europa. Lo ha affermato il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov citato dalle agenzie russe Tass e Interfax. «Non abbiamo visto alcuna versione modificata dei piani americani. Quando la vedremo, potremmo non gradire molte cose», ha detto. «Prima o poi, i contatti attivi con gli americani riprenderanno, perché ciò che gli americani stanno attualmente coordinando con europei e ucraini deve prima o poi esserci mostrato, il che naturalmente provocherà la nostra risposta appropriata», ha spiegato. Per Mosca un cessate il fuoco in Ucraina potrebbe iniziare solo dopo che le forze armate di Kiev avranno lasciato il Donbass. E sull’ipotesi referendum per l’area il Cremlino taglia corto: «È territorio russo».

Kiev smentisce Le Monde: «Nessun ok sull’ipotesi di zona cuscinetto nel Donbass»

L’ufficio del presidente dell’Ucraina definisce “errate” le interpretazioni di Le Monde secondo cui Kiev sarebbe disposta ad accettare la creazione di una cosiddetta “zona cuscinetto” nel Donbass. “Se l’Ucraina sia d’accordo o meno può essere deciso solo al più alto livello politico o dal popolo ucraino”, ha detto Dmitry Lytvyn, consigliere del presidente ucraino, riferendosi ad alcune analisi del consigliere Mykhailo Podolyak riportate da Le Monde. Podolyak, ha aggiunto Lytvyn, ha parlato non del consenso di Kiev, ma del fatto che in teoria si potrebbero discutere vari modelli di sicurezza, ma tutto dipende dai dettagli.