Ultime notizie Donald TrumpFamiglia nel boscoSanitàUcraina
ESTERIMoscaRussiaSergej LavrovUcrainaUnione europea

Mosca minaccia la presenza di truppe europee in Ucraina, Lavrov: «Saranno obiettivi militari legittimi». Merz annuncia vertice a Berlino

11 Dicembre 2025 - 13:17 Ugo Milano
embed
«L'Europa sta cercando in tutti i modi di sedersi al tavolo delle trattative, ma le idee che coltiva non saranno utili ai negoziati» su Kiev, ha dichiarato il ministro degli Esteri russo

«Fantasticano di inviare i loro militari in Ucraina come peacekeeper. Per noi questi cosiddetti peacekeeper diventeranno subito obiettivi legittimi. Tutti devono capirlo». Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov, citato dalle agenzie russe Interfax e Tass, commentando l’ipotesi di un intervento europeo a scopo di mantenimento della pace sul territorio ucraino. Lavrov ha inoltre affermato che «l’Europa sta cercando in tutti i modi di sedersi al tavolo delle trattative, ma le idee che coltiva non saranno utili ai negoziati» sull’Ucraina, criticando così l’approccio di Bruxelles nei confronti del conflitto.

Proposte russe agli Stati Uniti

Il ministro ha precisato che la Russia ha inviato agli Stati Uniti nuove proposte riguardanti le «garanzie di sicurezza collettiva» nell’ambito dei colloqui sull’Ucraina. «Abbiamo trasmesso proposte aggiuntive ai nostri colleghi americani. Quando si discutono le garanzie di sicurezza, non ci si può limitare solo all’Ucraina». Il ministro russo ha ribadito che Mosca ritiene valide le proposte già presentate nel dicembre 2021, pur restando aperta a considerare ulteriori soluzioni.

Merz annuncia un vertice a Berlino per lunedì

In risposta alle tensioni, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha sottolineato l’importanza di un’Europa compatta e stabile di fronte alla pressione esterna. «È nostra convinzione ed è nel nostro interesse che l’Europa sia salda sulle sue gambe. Lavoriamo sotto forte pressione e a sangue freddo», ha dichiarato Merz in conferenza stampa a Berlino con il segretario della Nato, Mark Rutte. Il cancelliere ha poi annunciato la possibilità di un vertice a Berlino già lunedì prossimo, a cui potrebbero partecipare anche Donald Trump, Emmanuel Macron e Keir Starmer. Merz ha riferito di un colloquio telefonico di ieri con i tre leader internazionali, che il cancelliere ha definito «molto costruttivo» e a cui sarebbe seguita la proposta del vertice.

Articoli di ESTERI più letti
1.

Chiama la polizia: «Un uomo entrato in casa mi ha violentato, ho la sua foto». La soccorrono, ma un agente scopre l’immagine fatta con l’IA. Finisce lei nei guai

2.

Morta assiderata a pochi metri dalla vetta, il compagno accusato di omicidio colposo: la partenza in ritardo, i vestiti inadeguati e lei lasciata sola

3.

La profezia di Trump: «Immigrazione ed energia distruggeranno l’Europa»

4.

L’indagine sui morti «legati al vaccino contro Covid-19» in Usa

5.

Gli aumenti di stipendio per i lavoratori dell’Ue: «Ursula incasserà 35.800 euro al mese»

leggi anche
soluzione coreana guerra ucraina russia vladimir putin volodymyr zelensky donald trump 1
ESTERI

La “soluzione coreana” per la guerra in l’Ucraina: cosa significa e chi la propone

Di Alessandro D’Amato
Trump Zelensky
ESTERI

L’Ucraina invia il «contro-piano» di pace agli Usa. Ma Trump gela Zelensky, Macron, Merz e Starmer: «Vogliono vedermi? Non ho tempo da perdere»

Di Simone Disegni
lavrov-ucraina-ue
ESTERI

Ucraina, Lavrov: «Gli europei vogliono rubare gli asset russi perché non hanno più risorse»

Di Ugo Milano
niy sibiha ministro esteri ucraina leonardo
ESTERI

L’Ucraina: «Vogliamo produrre droni in Italia con Leonardo»

Di Alba Romano
lilli gruber marco travaglio
CULTURA & SPETTACOLO

Scintille a Otto e Mezzo tra Travaglio e Gruber sull’Ucraina: «Trump dice in modo sgarbato ciò che fanno gli Usa da 30 anni». «Questo però non è vero» – Il video

Di Cecilia Dardana