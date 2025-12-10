Ultime notizie Donald TrumpFamiglia nel boscoSanitàUcraina
Ucraina, Lavrov: «Gli europei vogliono rubare gli asset russi perché non hanno più risorse»

10 Dicembre 2025 - 10:23 Ugo Milano
Il ministro degli Esteri è intervenuto al Consiglio della Federazione (il Senato russo): «Risponderemo a un eventuale schieramento di truppe europee in Ucraina»

«I Paesi europei puntano a confiscare i capitali russi congelati perché non hanno più altre risorse per finanziare la guerra» in Ucraina. A dirlo è il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, parlando al Consiglio della Federazione (il Senato russo). «A parte rubare il nostro oro e le nostre riserve valutarie in violazione di ogni concepibile norma internazionale e commerciale, non hanno altra risorsa per finanziare questa guerra», ha affermato Lavrov, citato dalla Tass

«Trump unico occidentale che comprende la cause profonde del conflitto»

Durante il suo intervento, il ministro russo ha definito il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, come «l’unico occidentale a mostrare di comprendere “le cause profonde” del conflitto in Ucraina». Per Lavrov, inoltre, «gli Stati Uniti stanno mostrando crescente impazienza – ha affermato, citato dall’agenzia di stampa Tass -. Soprattutto il presidente Trump, che, come ho già detto, è l’unico leader occidentale il quale, subito dopo l’insediamento nel gennaio di quest’anno, ha iniziato a mostrare comprensione delle ragioni che hanno reso inevitabile la guerra in Ucraina». Tali dinamiche profonde, che secondo il ministro russo sono alla base delle «azioni ostili contro la Federazione Russa» da parte dell’Occidente, «sono state alimentate per molti anni dal predecessore (l’ex presidente degli Stati Uniti Joe Biden) e dai suoi sodali europei».

«Risponderemo a un eventuale schieramento di truppe europee in Ucraina»

Lavrov ha avvertito che la Russia risponderà inoltre a un eventuale di dispiegamento di truppe europee in Ucraina. Mosca, ha affermato il ministro degli Esteri russi, non ha «nessuna intenzione di entrare in guerra con l’Europa», ma è pronta a reagire a un eventuale di dispiegamento di truppe europee nel Paese vicino. Lavrov, come citato dalle agenzie Ria e Tass, ha contestato quella che ha definito la «cecità politica senza speranza» dell’Unione europea, che si illude sulla possibilità di sconfiggere la Russia.

Cremlino: «Le dichiarazioni di Trump a Politico in linea con le posizione russe»

Quanto detto da Trump nell’intervista a Politico sul non ingresso dell’Ucraina nella Nato, sui territori e sulla perdita di terreno di Kiev sono “in linea” con la posizione della Russia. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dalla Tass

Foto copertina: EPA/ALEXANDER NEMENOV/POOL | Il ministero degli Esteri russo, Sergey Lavrov, a Mosca, 25 November 2025

