Il capotreno Alessandro Ambrosio ucciso «nel giorno di riposo». Caccia al sospettato Jelenic Marin: allarme su un regionale, ma lui non c’è

Figlio di un ferroviere appena andato in pensione, il 34enne stava andando a recuperare la sua auto dal parcheggio per i dipendenti di Trenitalia nella stazione di Bologna. Ricercato un croato di 36 anni già noto alla polizia per reati soprattutto a bordo dei treni

Alessandro Ambrosio, 34 anni, capotreno di Trenitalia originario di Anzola dell’Emilia, è stato trovato senza vita intorno alle 18.30 di ieri nel piazzale Ovest della stazione di Bologna, lungo viale Pietramellara. A scoprire il corpo riverso a terra è stato un dipendente di Italo che ha immediatamente allertato la polizia ferroviaria. Sul luogo sono intervenuti la squadra mobile, la scientifica per i rilievi e il magistrato di turno della Procura Michele Martorelli. L’uomo è stato raggiunto da almeno una coltellata all’addome che non gli ha lasciato scampo. Ambrosio, figlio di un ferroviere da poco andato in pensione, era nel suo giorno di riposo e stava raggiungendo l’auto nel parcheggio riservato ai dipendenti, un’area non accessibile al pubblico situata in uno stradello tra una rete e una cancellata. Negli indumenti della vittima sono stati trovati sia il denaro che il cellulare, elemento che farebbe escludere la pista della rapina.

Caccia a Jelenic Marin, chi è il sospettato dell’omicidio del capotreno

Le telecamere della stazione hanno ripreso Jelenic Marin, 36enne croato, nell’atrio alle 18.03, pochi minuti prima del delitto. Altri filmati lo mostrano al binario 1 e mentre si dirige verso il piazzale Ovest. L’uomo risulterebbe già noto alle forze dell’ordine per precedenti problemi causati nelle stazioni ferroviarie e sarebbe un volto familiare sia alla Polfer che nella zona di piazza XX Settembre, da tempo al centro di polemiche sulla sicurezza. Una volta individuata la sua presenza vicino al luogo dell’omicidio, gli agenti hanno collegato quella figura al 36enne facendo scattare le ricerche. La foto segnaletica è stata immediatamente condivisa con tutti gli uffici di polizia e carabinieri d’Italia, nella certezza che l’uomo avesse preso un treno per fuggire dopo essersi allontanato dalla scena del crimine.

Il falso allarme sul treno regionale

Verso mezzanotte è scattata un’operazione congiunta di polizia ferroviaria e carabinieri alla stazione di Piacenza: gli investigatori davano quasi per certa la presenza di Jelenic Marin sul treno regionale 3930, ma il blitz non ha dato risultati. Secondo quanto emerso, il sospettato si sarebbe diretto verso Milano con una fermata intermedia a Fiorenzuola, in provincia di Piacenza. Nel passato del ricercato figurerebbero diversi precedenti per reati commessi in strada e a bordo dei convogli ferroviari. Non è ancora chiaro cosa sia avvenuto durante la colluttazione e cosa l’abbia generata, ma sembra che il capotreno sia stato sorpreso alle spalle prima di essere colpito mortalmente.

L’area della stazione di Bologna zona rossa

L’area della stazione di Bologna è da tempo sotto osservazione delle forze dell’ordine per criticità legate alla sicurezza e alla presenza di bande di spacciatori e consumatori di crack. A settembre era stata rinnovata qui una delle zone rosse della città, fortemente voluta dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Immediato il cordoglio del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, che si è detto «profondamente addolorato per la tragedia di Bologna», esprimendo «affettuosa solidarietà alla famiglia della vittima e ai suoi colleghi» e assicurando di essere «in costante contatto con le forze dell’ordine». Anche il sindaco Matteo Lepore è intervenuto definendo l’accaduto «un atto gravissimo» e offrendo «la nostra massima disponibilità per quanto dovesse ritenersi utile alle indagini».