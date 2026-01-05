Capotreno di Trenitalia ucciso a coltellate nel parcheggio della stazione di Bologna: aveva 34 anni, aggressore in fuga

Il dipendente è stato trovato in un lago di sangue nei pressi del parcheggio del piazzale Ovest. Indagini in corso

Un capotreno di Trenitalia di 34 anni, Alessandro Ambrosio, è stato trovato morto poco prima delle 19 di oggi – lunedì 5 gennaio -, presumibilmente ucciso da una coltellata all’addome, nei pressi del parcheggio del piazzale Ovest della stazione di Bologna. Sul posto, la polizia ferroviaria e la squadra mobile, con il medico legale, coordinati dal pm Michele Martorelli. Sono in corso anche i rilievi scientifici.

La ricostruzione

L’aggressione è avvenuta in un’area che porta al parcheggio riservato ai dipendenti, non aperta ai viaggiatori. Saranno acquisite le telecamere della zona. Il dipendente – scrive il Corriere della Sera – è stato trovato in un lago di sangue da un collega della compagnia ferroviaria Italo. L’assalitore è in fuga, si cerca anche l’arma che è stata utilizzata.

Il sindaco Lepore: «Massima disponibilità alle indagini»

«Un atto gravissimo, attendiamo di capire cosa sia avvenuto, ma intanto voglio esprimere la nostra vicinanza, in un momento così doloroso, ai familiari e ai colleghi del giovane capotreno trovato morto nei pressi del parcheggio del Piazzale Ovest della stazione. Confidiamo nel lavoro delle autorità inquirenti e offriamo la nostra massima disponibilità per quanto dovesse ritenersi utile alle indagini». Così il sindaco di Bologna Matteo Lepore.

Salvini: «Addolorato per questa tragedia»

Anche il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, si è detto «profondamente addolorato» per la tragedia di Bologna. È quanto si legge in una nota: «Il vicepremier e ministro esprime affettuosa solidarietà alla famiglia della vittima e ai suoi colleghi, ed è in costante contatto con le forze dell’ordine che stanno indagando». Salvini «conferma la propria determinazione per portare a 1.500 le donne e gli uomini in divisa di Fs Security per vigilare su treni e stazioni».

Foto copertina: ANSA/STEFANIA PASSARELLA | Una telecamera di sorveglianza all’esterno della stazione ferroviaria di Bologna, 24 aprile 2024 (Polfer, generica)