Modena, prete accoltellato alla gola in pieno centro: caccia all’aggressore, si indaga per tentato omicidio

Don Rodrigo Gaviria, 45 anni, sarebbe stato attaccato alle spalle in strada: non sarebbe in pericolo di vita

Un prete di 45 anni, originario della Colombia, è stato accoltellato e ferito in centro a Modena. L’aggressione si è verificata nella mattinata di oggi, martedì 30 dicembre, in via Castelmaraldo. Sull’episodio sono in corso indagini dei Carabinieri, che procedono per tentato omicidio e sono alla ricerca delll’aggressore. Il sacerdote, portato in ospedale dai soccorritori del 118, non sarebbe in pericolo di vita. Al momento non è chiaro il motivo dell’accoltellamento. Ma stando alle prime ricostruzioni, il prete sarebbe stato attaccato alle spalle.

L’aggressione in pieno centro

La vittima dell’aggressione è don Rodrigo Gaviria, vice parrocco della parrocchia San Giovanni Evangelista di via Diena. Secondo quanto scrive Il Resto del Carlino, il prete 45enne sarebbe stato colpito prima alla schiena e poi al collo. La lama non avrebbe colpito vasi sanguigni vitali, nonostante sull’asfalto sia ancora visibile una grossa pozza di sangue. Il sacerdote è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico e non sarebbe in pericolo di vita. Secondo quanto riporta il giornale emiliano, i carabinieri sono alla ricerca di un ragazzo.

Il sindaco di Modena: «Fare piena luce sull’aggressione»

Tra i primi a commentare l’episodio c’è Massimo Mezzetti, sindaco di Modena. «Rivolgo a don Rodrigo la massima solidarietà e mi auguro si rimetta presto in forze. È un sollievo sapere che non si troverebbe in pericolo di vita. Auspico che su questo gravissimo fatto, accaduto in pieno giorno in una zona che non è certo isolata, venga fatta piena luce. Il primo cittadino ricorda poi come don Rodrigo sia «un sacerdote conosciuto» in città e «un riferimento per i modenesi di origine sud americana».