Parigi, tre donne ferite a coltellate in metro: arrestato l’aggressore. «Esclusa la pista del terrorismo»

Gli attacchi sono avvenuti nelle stazioni Arts et Métiers, République e Opéra, nel cuore di Parigi, «tra le 16.15 e le 16.45». L'assalitore è un 25enne, già noto alle forze dell'ordine

Un uomo armato di coltello ha aggredito tre donne sulla linea 3 della metropolitana di Parigi nel pomeriggio di venerdì 26 dicembre. Lo ha reso noto la Ratp, la società dei trasporti pubblici parigini. Gli attacchi si sono verificati tra le «16.15 e le 16.45 nelle stazioni Arts et Métiers, République e Opéra», nel cuore della capitale francese. Le vittime sono state soccorse rapidamente dai vigili del fuoco di Parigi e trasportate in ospedale per le cure necessarie. Secondo una fonte di polizia citata da Le Parisien, avrebbero riportato ferite lievi, in particolare alla schiena e alla coscia per due di loro. Sempre secondo gli investigatori, una delle vittime sarebbe incinta.

La fuga e l’arresto

Dopo le aggressioni, il sospetto si sarebbe dato alla fuga. Ma le immagini di videosorveglianza hanno permesso ai servizi di Sicurezza regionale dei trasporti (Srt) di identificato rapidamente l’uomo. La procura di Parigi ha precisato che si tratta di «un 25enne, già noto alle forze dell’ordine», arrestato presso il suo domicilio a Sarcelles, nel dipartimento della Val-d’Oise, nella periferia parigina. Secondo gli investigatori francesi, la pista terroristica è stata esclusa. Gli inquirenti ritengono che l’aggressione sia riconducibile al «gesto di una persona psicologicamente fragile».