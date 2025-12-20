Giovane trovato in una pozza di sangue a Roma, il 28enne era stato accoltellato poco prima: è in pericolo di vita. Caccia all’aggressore

Il giovane è stato soccorso poco dopo le 7 di mattina in viale Ventimiglia. È ricoverato in prognosi riservata al San Camillo

Lo hanno trovato riverso in una pozza del suo sangue intorno alle 7.15 di stamattina, sabato 20 dicembre. Sul corpo del 28enne, rinvenuto a Roma lungo viale Ventimiglia in zona Trullo, diverse ferite da arma da taglio. Il giovane, incensurato nato a Roma ma con il passaporto anche del Montenegro, è stato immediatamente trasferito al pronto soccorso e le sue condizioni sarebbero gravissime. Indagano i carabinieri della compagnia Roma Eur.

L’intervento dei carabinieri e i soccorsi disperati

Il 28enne è stato portato in codice rosso all’ospedale San Camillo con un’ambulanza Ares 118, dopo che pochi minuti dopo le 7 di mattina alle forze dell’ordine era stata segnalata la presenza del giovane ferito. Il 28enne è in condizioni critiche e sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri hanno già compiuto un sopralluogo su viale Ventimiglia e nelle prossime ore è probabile che acquisiscano le immagini di videosorveglianza della zona per tentare di individuare il responsabile.