Ultime notizie Famiglia nel boscoJeffrey EpsteinUcrainaVladimir Putin
ATTUALITÀAccoltellamentiGiovaniInchiesteLazioRomaTentato omicidio

Giovane trovato in una pozza di sangue a Roma, il 28enne era stato accoltellato poco prima: è in pericolo di vita. Caccia all’aggressore

20 Dicembre 2025 - 11:02 Ugo Milano
embed
giovane accoltellato roma
giovane accoltellato roma
Il giovane è stato soccorso poco dopo le 7 di mattina in viale Ventimiglia. È ricoverato in prognosi riservata al San Camillo

Lo hanno trovato riverso in una pozza del suo sangue intorno alle 7.15 di stamattina, sabato 20 dicembre. Sul corpo del 28enne, rinvenuto a Roma lungo viale Ventimiglia in zona Trullo, diverse ferite da arma da taglio. Il giovane, incensurato nato a Roma ma con il passaporto anche del Montenegro, è stato immediatamente trasferito al pronto soccorso e le sue condizioni sarebbero gravissime. Indagano i carabinieri della compagnia Roma Eur.

L’intervento dei carabinieri e i soccorsi disperati

Il 28enne è stato portato in codice rosso all’ospedale San Camillo con un’ambulanza Ares 118, dopo che pochi minuti dopo le 7 di mattina alle forze dell’ordine era stata segnalata la presenza del giovane ferito. Il 28enne è in condizioni critiche e sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri hanno già compiuto un sopralluogo su viale Ventimiglia e nelle prossime ore è probabile che acquisiscano le immagini di videosorveglianza della zona per tentare di individuare il responsabile. 

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Francesca Ghio e lo stupro a 12 anni: «Ho fatto nome e cognome al giudice. Contenta di aver fatto harakiri»

2.

Matilde Baldi uccisa da una gara tra Porsche. Il fidanzato: «Vendetta? Sarebbe peggio» 

3.

Il falso prof con due lauree è tornato a insegnare: «Ma stavolta i titoli sono veri»

4.

Mangiava al ristorante e scappava senza pagare, contro di lei 350 denunce: arrestata la “signora delle truffe”

5.

Sceglie le vittime minorenni in metro, le segue e le stupra: arrestato un 19enne. La denuncia di due ragazzine che lo hanno riconosciuto – Il video

leggi anche
Liceo artistico De Nicola a Sesto San Giovanni
ATTUALITÀ

Accoltellato all’uscita da scuola, grave un 18enne nel Milanese: l’agguato tre contro uno per vendetta

Di Giovanni Ruggiero
barista ucciso
ATTUALITÀ

Gli ultimi istanti di vita di Andrei Zakabluk, il barista ucciso a coltellate davanti al suo locale – Il video

Di Alba Romano
Sharon Verzeni e Moussa Sangare
ATTUALITÀ

Omicidio Sharon Verzeni, il pm chiede l’ergastolo per Sangare: «Mancano le parole: la sua vita spezzata per un capriccio»

Di Giovanni Ruggiero