Accoltellato all’uscita da scuola, grave un 18enne nel Milanese: l’agguato tre contro uno per vendetta

Il giovane è stato portato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano. Non è in pericolo di vita. Il racconto dei testimoni sulla lite il giorno prima dell'aggressione fuori da un liceo di Sesto San Giovanni

È ricoverato in gravi condizioni uno studente di 18 anni accoltellato dopo l’uscita dalla scuola che frequenta a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano. Il ragazzo è stato portato in codice rosso all’ospedale Niguarda, dopo essere stato soccorso all’esterno dell’istituto e non sarebbe in pericolo di vita.

L’aggressione è avvenuta poco prima delle 13 fuori dal liceo artistico De Nicola. Come hanno ricostruito i carabinieri, che indagano sull’episodio, il 18enne è stato accerchiato da tre coetanei che lo hanno aggredito. Alcuni testimoni hanno chiarito che il giorno prima i tre e il 18enne avevano litigato a bordo di un autobus.