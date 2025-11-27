Giovane accoltellato da un 17enne per 10 euro, aveva rifiutato di comprare hashish: l’aggressione al Colosseo

La vittima, un 19enne di Terracina, è ricoverato ma non è in gravi condizioni. L’accoltellatore è stato fermato, ma sono ancora in corso le ricerche per un suo complice

Una coltellata al fianco, fortunatamente non letale, per una banconota da dieci euro. È accaduto all’ombra del Colosseo mentre un giovane 19enne di Terracina, in gita con alcuni suoi amici, si trovava sotto il simbolo della capitale per scattare delle foto. All’origine della coltellata, sferrata da un 17enne con numerosi precedenti penali, ci sarebbe il doppio rifiuto del giovane all’acquisto di una dose di hashish. L’accoltellatore è stato fermato e portato in commissariato, mentre per il complice sono ancora in corso le ricerche. Una vicenda avvenuta a poche settimane dall’aggressione per 50 euro a Milano, che ha lasciato invalido un giovane studente 22enne e per il quale sono indagati tre minorenni e due 18enni di Monza.

La droga, i dieci euro e la coltellata al fianco

Secondo una prima ricostruzione, due giovani nordafricani si sarebbero avvicinati al gruppetto di amici mentre questi si stavano scattando foto sul ponte degli Annibaldi, davanti al Colosseo. Alla prima richiesta («Volete una dose di hashish?»), i giovani hanno risposto di no continuando le loro conversazioni. I due giovani, allora, si sarebbero rivolti al 19enne chiedendogli 10 euro per la sostanza stupefacente. Al rifiuto, il 17enne avrebbe estratto con rapidità una lama di 7 centimetri dalla manica colpendo al fianco il giovane. Poi se l’è data a gambe con il complice.

L’arresto del giovane e la felpa bianca

La vittima si è accasciata a terra, attirando l’attenzione di chi era con lui. Sono stati proprio gli amici a intercettare di corsa una volante e ad avvertirli di quanto era successo. Gli agenti, dopo aver chiamato un’ambulanza per il giovane, si sono messi alla ricerca degli accoltellatori. Il 17enne è stato fermato intorno all’una e mezza di notte tra lunedì 24 e martedì 25 novembre, tradito dalla sua felpa bianco sgargiante. Quando è stato preso dalle forze dell’ordine, nella manica aveva ancora la lama. Sarebbe un irregolare in Italia con numerosi precedenti penali.