Napoli, 35enne accoltellata a Qualiano: arrestato l’ex compagno. Era ai domiciliari con il braccialetto elettronico

L’uomo, un 29enne, era già stato denunciato dalla donna per maltrattamenti e posto ai domiciliari con il dispositivo, poi manomesso. La vittima resta in ospedale in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita

È stato arrestato per evasione e tentato omicidio l’ex compagno della 35enne accoltellata ieri – sabato, 22 novembre – davanti al condominio in cui vive, a Qualiano, nel Napoletano. L’uomo, 29 anni, è stato individuato dai carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano e bloccato nella sua abitazione di Calvizzano grazie alla testimonianza della vittima e alle immagini delle telecamere di sorveglianza. Era già stato denunciato dalla donna per maltrattamenti e poi sottoposto ai domiciliari con braccialetto elettronico.

Le indagini, l’ex fidanzato l’ha colpita sette volte

La denuncia era stata presentata dalla 35enne nel marzo scorso, quando l’uomo – che la perseguitava dopo la fine della relazione – l’aveva pedinata, per poi spaccarle un vetro dell’auto. Dopo quell’episodio, era andata dai carabinieri, raccontando anche maltrattamenti precedenti. Per il 29enne era stato quindi disposto il braccialetto elettronico. Ieri sera, però, l’uomo ha manomesso il dispositivo e lo ha lasciato a casa, ma l’allarme è scattato ugualmente. Le ricerche del fuggitivo erano già cominciate quando al 112 è giunta, da parte di alcuni residenti sul luogo dell’aggressione, la denuncia del ferimento della donna. A casa dell’ex fidanzato è stato poi trovato dopo l’arresto un coltello, privo di tracce di sangue, su cui sono in corso analisi.

Come sta la 35enne

La donna resta in ospedale in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. I medici, che l’hanno accolta con ferite profonde a causa delle sette coltellate alla testa, al torace, al braccio, fino all’addome confermano che i colpi non hanno lesionato organi vitali. L’aggressore l’ha lasciata in un lago di sangue, nel piazzale antistante l’abitazione della donna nel parco Cerqua a Qualiano. Immediati i soccorsi: la vittima è stata ricoverata nell’ospedale di Giugliano. In un primo momento le sue condizioni sembravano disperate, ora i medici la ritengono fuori pericolo pur non sciogliendo la prognosi.

Foto copertina: ANSA | 35enne accoltellata in varie parti del corpo da un uomo, Qualiano, 23 novembre 2025