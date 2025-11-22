Qualiano (Napoli), 35enne accoltellata da un uomo vicino a casa: è in gravi condizioni. Caccia all’aggressore

L'aggressione è avvenuta nel piazzale antistante la sua abitazione. Indagini in corso

Una donna di 35 anni è stata accoltellata da un uomo, non identificato, nel piazzale antistante la sua abitazione a Qualiano (Napoli). Le condizioni della vittima sono apparse subito gravissime; i sanitari – arrivati tempestivamente sul luogo dell’aggressione – l’hanno trasportata d’urgenza all’ospedale di Giugliano. Dalle prime ricostruzioni degli investigatori, sarebbe stata raggiunta da diverse coltellate inferte in varie parti del corpo.

Le indagini

Non si conoscono al momento altri dettagli sull’accaduto. Le indagini sono in pieno svolgimento: i carabinieri hanno acquisito i filmati di alcune telecamere di sorveglianza installate nella zona del parco Cerqua, dove la 35enne vive, e avviato immediatamente la caccia all’aggressore, mentre stanno ascoltando familiari e amici della vittima per ricostruire il quadro di relazioni personali in cui potrebbe essere maturata la violenza.