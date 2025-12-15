Ultime notizie AntisemitismoDelitto di GarlascoDonald TrumpFamiglia AgnelliUcraina
ATTUALITÀAccoltellamentiBolognaBullismoEmilia-RomagnaGiovaniInchiesteOmicidi

Fallou Sall ucciso a 16 anni per difendere l’amico, condannato a 11 anni l’aggressore. Il bullismo e la rabbia del padre: «È una vergogna»

15 Dicembre 2025 - 14:43 Giovanni Ruggiero
embed
fallou sall bologa omicidio
fallou sall bologa omicidio
L'omicidio a Bologna dopo mesi di vessazioni e bullismo subito dall'imputato da parte di amici della vittima. Il 17enne aveva iniziato a uscire di casa con un coltello

È stato condannato per omicidio volontario a 11 anni e sei mesi di carcere il 17enne che il 4 settembre 2025 ha ucciso a coltellate Fallou Sall, sedicenne bolognese. A deciderlo la giudice del tribunale per i minorenni di Bologna, Gabriella Tomai, che ha accolto le richieste della procura, che contestava l’omicidio volontario, sebbene la coltellata fu data dall’imputata al culmine di una scazzottata in cui un gruppo di cinque ragazzi, tra cui la vittima, aveva inseguito facendo cadere a terra l’imputato. La pm aveva chiesto poi una condanna a 21 anni.

La delusione della difesa

Aveva chiesto l’assoluzione invece il difensore del 17enne, chiedendo il riconoscimento della legittima difesa. L’avvocato ha lasciato l’aula dopo la sentenza annunciando il ricorso in appello non appena saranno note le motivazioni.

La rabbia del padre: «Bell’insegnamento per i nostri figli»

«Sappiate che in Italia oggi la pena per un omicidio è di undici anni, è una vergogna – ha protestato il padre della vittima dopo il verdetto – Omicidio, non tentato omicidio. Questo è un bell’insegnamento per i nostri figli. Vergogna». Al 17enne era anche contestato il tentato omicidio, per aver ferito un altro minorenne del gruppo che lo aveva inseguito. Il reato è stato riqualificato in lesioni gravi e porta abusivo del coltello.

Cosa è successo la sera dell’omicidio

In più occasioni l’imputato 17enne aveva avuto episodi di litigi con la vittima e i suoi amici. Il ragazzo nei mesi precedenti sarebbe stato bersaglio di atti di bullusmo e vessazioni da parte di un amico della vittima. I suoi genitori avevano denunciato le azioni subite dal 17enne. Lui a loro insaputa aveva iniziato a uscire con un coltello. La sera del 4 settembre, in occasione dell’ennesima lite, il 17enne ha estratto il coltello e colpito Fallou Sall con un solo fendente mentre si metteva a difesa di un amico.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Esclusa dal concorso per la Gdf perché il padre frequenta mafiosi e riammessa dal Tar: «Ha diritto a riscattarsi»

2.

Va in Giappone e torna con 20mila carte di Pokemon e One Piece, maxi multa a Linate: voleva rivenderle per quasi 100mila euro

3.

L’ultima mossa dei genitori di Chiara Poggi, i test sugli oggetti (mai analizzati) che indossava il giorno del delitto: «Conservati come reliquie»

4.

Famiglia nel bosco, i genitori cedono su vaccini e maestra a casa. La tutrice dei bambini: «Stanno imparando solo ora l’alfabeto e socializzano»

5.

La moglie lo credeva a cena con i colleghi, lui spunta nello spot del ristorante con un’altra: «Voglio il risarcimento»

leggi anche
fallou sall ucciso bologna
ATTUALITÀ

Bologna, il 16enne Fallou Sall è morto mentre difendeva l’amico. La madre: «Che fine assurda»

Di Ugo Milano