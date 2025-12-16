Ultime notizie AntisemitismoDelitto di GarlascoDonald TrumpFamiglia AgnelliUcraina
Gli ultimi istanti di vita di Andrei Zakabluk, il barista ucciso a coltellate davanti al suo locale – Il video

16 Dicembre 2025 - 22:40 Stefania Carboni
A colpirlo un 32enne, Artenie Pirau. L'uomo fu cacciato dal bar la scorsa estate, dopo una rissa

Il 32enne Artenie Pirau era seduto a un tavolino all’esterno del locale, con in mano sigaretta e cellulare. Quando però vede arrivare il barista, Andrei Zakabluk si avvicina, estrae il coltello dalla tasca e lo colpisce. Andrei si rialza qualche istante ma si accascia a terra. Il 32enne, invece, torna indietro per rovesciare una tanica di benzina nel locale. Sono le immagini dell’omicidio del barista avvenuto lunedì sera, a Sarezzo, nel Bresciano e trasmesse oggi 16 dicembre dal Tg1. Tra i presenti si vede una donna in preda alla disperazione, forse è la moglie di Andrei Zakabluk.

«Lo ha ucciso per vendetta»

Le immagini del sistema di videosorveglianza, parlano chiaro, anche perché a dispetto dell’accoltellamento, che si rivelerà poi mortale, Pirau è tornato più volte, nell’arco di pochi secondi, sul punto dell’aggressione. Dopo aver accoltellato il barista e aver versato la tanica a terra, ha minacciato un ragazzo e recuperato il cellulare che aveva lasciato sul tavolino. Il video dura quattro minuti o poco più. Poco dopo il 32enne si costituirà davanti ai carabinieri, che lo arrestano. Zakabluk invece morirà poco dopo in ospedale, dove era arrivato in condizioni disperate. «È stato ucciso per vendetta», ha dichiarato la moglie di Zakabluk al Tg1. Secondo le prime ricostruzioni, Pirau era stato allontanato dal bar la scorsa estate dopo una rissa.

