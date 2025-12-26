Paura in Giappone, attacco con coltello in una fabbrica: almeno 15 feriti

L'aggressore sospettato è stato arrestato

Un uomo ha aggredito con un coltello e una sostanza irritante i dipendenti al lavoro in una fabbrica di pneumatici della Yokohama a Mishima, nella prefettura di Shizuoka. Il bilancio attuale è di 15 feriti, di cui non si conoscono ancora le condizioni di salute. L’attacco è avvenuto oggi 16 dicembre e ha scatenato il panico nello stabilimento industriale, dove sono intervenuti i soccorritori e forze dell’ordine. Lo stabilimento in cui è avvenuta l’aggressione si chiama Yokohama Rubber

Arrestato l’aggressore

L’aggressore è stato arrestato. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco e riportato dall’agenzia di stampa giapponese Kyodo, l’uomo avrebbe colpito diverse persone prima con un’arma da taglio e poi spruzzando un liquido urticante, provocando varie ferite ai dipendenti della fabbrica. Le autorità stanno ricostruendo la dinamica dei fatti e il movente dell’aggressione, al momento ancora ignoto.