Pordenone, si scontra con un avversario durante una partita di calcio: 15enne va in arresto cardiaco e muore

25 Dicembre 2025 - 18:55 Ugo Milano
Il ragazzo è stato intubato sul posto e sottoposto alle manovre di rianimazione prima del trasporto d'urgenza all'ospedale Santa Maria degli Angeli dove è deceduto poco dopo

Tragedia a Pordenone dove un ragazzo di 15 anni è morto dopo aver accusato un malore mentre giocava a calcio con alcuni amici. È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 24 dicembre. Il giovane stava giocando su un campetto di periferia quando – secondo quanto riportano i media locali – durante uno scontro di gioco con un avversario è stato colto da un arresto cardiaco.

I soccorsi e il decesso in ospedale

Allertati da una chiamata al 112, i sanitari sono intervenuti tempestivamente: il quindicenne è apparso subito in condizioni critiche, è stato intubato sul posto e sottoposto alle manovre di rianimazione prima del trasporto d’urgenza all’ospedale Santa Maria degli Angeli dove è deceduto poco dopo. L’adolescente era tesserato da alcuni anni con le giovanili dell’Asd Torre e faceva parte della formazione Under 16. 

