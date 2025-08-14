Ultime notizie DaziDonald TrumpGazaUcrainaVladimir Putin
ATTUALITÀGiovaniInchiesteMarche

Tragedia a Fermo, si rovescia con il materassino in mare: 15enne muore davanti al padre

14 Agosto 2025 - 21:38 Ugo Milano
embed
Residente a Empoli, l'adolescente si trovava in vacanza nelle Marche insieme ai familiari

Tragedia la vigilia di Ferragosto lungo la costa marchigiana. Un ragazzo di 15 anni, di origine cinese e nazionalità italiana, è morto oggi pomeriggio 14 agosto dopo essere caduto in mare da un materassino gonfiabile. Al momento, non si esclude che l’adolescente possa essersi ribaltato a causa di un malore. L’incidente è avvenuto intorno alle 15 davanti a una spiaggia libera tra Casabianca di Fermo e Lido San Tommaso. Il 15enne era residente a Empoli, ma si trovava in vacanza nelle Marche insieme ai familiari.

Scomparso davanti ai parenti

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane stava facendo il bagno in mare con il padre e lo zio quando il materassino si è ribaltato. Il ragazzo non è più riemerso e, nonostante i tentativi di soccorso, è stato recuperato privo di sensi da un sommozzatore. Nonostante un’ora di tentativi di rianimazione, il 15enne non ce l’ha fatta a sopravvivere. Gli uomini della guardia costiera hanno assistito il padre, salito sugli scogli per cercare il figlio, e lo zio, riportandoli a riva. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia per verificare la dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

La mamma di uno dei minori che hanno investito e ucciso Cecilia De Astis: «Piango per mio figlio e per quella donna, sono solo dei bambini»

2.

Monopoli, chiede al gestore del lido di portare un panino per il figlio celiaco ma lui pone una serie di condizioni: «Inaccettabile chiedere il permesso»

3.

Va in vacanza con la famiglia e gli occupano la casa. Fermati, confessano: «Volevamo restarci solo fino al ritorno del proprietario»

4.

«Arrivano a torso nudo senza maglione e chiedono prosciutto e melone e doccia calda», le richieste assurde dei turisti in montagna: «Colpa dei social»

5.

Punta un coltello a una 80enne per derubarla ma lei non ha nulla da dargli, lui la violenta e la porta a prelevare: fermato un 26enne evaso dai domiciliari

leggi anche
perchè i minorenni non andranno in carcere
ATTUALITÀ

Perché nessuno dei minorenni che hanno investito Cecilia De Astis sarà imputato: cosa dice la legge e cosa rischiano i genitori

Di Alba Romano
erika saraceni vannacci
SPORT

«Vannacci dice che Doualla ha più attenzioni di me? È piccola, la pelle non c’entra». Parla Erika Saraceni, oro Under20 nel salto triplo

Di Stefania Carboni
Kelly Doualla
SPORT

Kelly Doualla rinuncia ai Mondiali di atletica: «Non sarà nella 4×100». Perché la 15enne e il suo staff non voleranno a Tokyo

Di Cecilia Dardana
lago sinizzo annegamento
ATTUALITÀ

Si tuffa e annega nel lago Sinizzo, muore studente di 21 anni in Abruzzo. L’ipotesi di una congestione

Di Cecilia Dardana
miss mascotte campania 13 anni
ATTUALITÀ

Tredicenne sfila in bikini a «Miss Mascotte»: la patron di Miss Italia Patrizia Mirigliani revoca l’incarico all’organizzatore in Campania – Il video

Di Ugo Milano