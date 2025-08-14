Tragedia a Fermo, si rovescia con il materassino in mare: 15enne muore davanti al padre

Residente a Empoli, l'adolescente si trovava in vacanza nelle Marche insieme ai familiari

Tragedia la vigilia di Ferragosto lungo la costa marchigiana. Un ragazzo di 15 anni, di origine cinese e nazionalità italiana, è morto oggi pomeriggio 14 agosto dopo essere caduto in mare da un materassino gonfiabile. Al momento, non si esclude che l’adolescente possa essersi ribaltato a causa di un malore. L’incidente è avvenuto intorno alle 15 davanti a una spiaggia libera tra Casabianca di Fermo e Lido San Tommaso. Il 15enne era residente a Empoli, ma si trovava in vacanza nelle Marche insieme ai familiari.

Scomparso davanti ai parenti

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane stava facendo il bagno in mare con il padre e lo zio quando il materassino si è ribaltato. Il ragazzo non è più riemerso e, nonostante i tentativi di soccorso, è stato recuperato privo di sensi da un sommozzatore. Nonostante un’ora di tentativi di rianimazione, il 15enne non ce l’ha fatta a sopravvivere. Gli uomini della guardia costiera hanno assistito il padre, salito sugli scogli per cercare il figlio, e lo zio, riportandoli a riva. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia per verificare la dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità.