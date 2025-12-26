Pordenone, si impiglia uno scarpone e cade dalla seggiovia: è gravissimo

Il giovane è stato strappato dalla rete di protezione per il vento, poi è precipitato da 10 metri

Un 32enne si è ferito dopo una caduta dalla seggiovia a Piancavallo in provincia di Pordenone. Il giovane è stato strappato dalla rete di protezione posizionata sotto i primi metri l’impianto, che una forte raffica di vento aveva sollevato impigliandogli gli scarponi. L’uomo, residente a Mortara (Pavia) è precipitato da dieci metri cadendo sulla base in cemento di un pilone di sicurezza. L’incidente è avvenuto intorno alle 13 del giorno di Natale.

Il ragazzo aveva terminato il turno come dipendente di una baita-ristorante che si trova in quota. Era appena salito sulla seggiovia Tremol Uno – situata a circa 1.600 metri di altitudine -, per rientrare a valle quando la forte raffica di vento ha sollevato la rete di protezione provocando la tragedia. Impossibile l’intervento dell’elisoccorso proprio per il forte vento. Il 32enne è stato quindi soccorso e portato in ambulanza all’ospedale di Udine, dove è stato ricoverato in terapia intensiva per gravi traumi al torace, bacino e gambe. È stato sottoposto a un primo intervento chirurgico. Un secondo dovrebbe essere effettuato a breve. Sull’incidente indagano i carabinieri, che stanno cercando di chiarire la dinamica e di verificare eventuali responsabilità.