Muore soffocato da una fetta di panettone durante il pranzo, la tragedia a Settimo Torinese: «I familiari hanno provato a salvarlo»

25 Dicembre 2025 - 17:55 Ugo Milano
Il dramma è avvenuto ieri, mercoledì 24 dicembre. L'uomo, 47 anni, stava festeggiando la vigilia di Natale a casa dei suoi genitori. La morte è stata attribuita a «un soffocamento accidentale»

Il pranzo della vigilia di Natale si è trasformato in una tragedia per una famiglia di Settimo Torinese, in Piemonte. Giovanni Lopez, 47 anni, è morto soffocato da un boccone di panettone mentre festeggiava a casa dei suoi genitori, in via Foglizzo, nel quartiere Borgo Nuovo. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il dolce gli avrebbe ostruito le vie respiratorie.

L’intervento di parenti e 118

I familiari, subito accorsi in suo aiuto, hanno chiamato tempestivamente il 118. In pochi minuti sono arrivati i sanitari di Azienda Zero, ma non c’è stato nulla da fare per il 47enne: il medico ha potuto solo constatarne il decesso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Settimo Torinese e il medico legale dell’Asl per gli accertamenti del caso. La morte è stata attribuita a «un soffocamento accidentale».

