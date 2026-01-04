Marito accoltella la moglie durante un litigio nel Bresciano, la donna trasportata in codice rosso in ospedale: è grave

La donna è stata soccorsa in strada con ferite al collo. Il litigio, per futili motivi, sarebbe iniziato all'interno dell'abitazione e degenerato poi all'esterno

Una donna di 45 anni è ricoverata in gravi condizioni agli Spedali Civili di Brescia dopo essere stata accoltellata dal marito questa mattina dal marito a Capriolo, nel Bresciano. L’aggressione è avvenuta intorno alle 9.40, quando il 118 ha richiesto l’intervento di una pattuglia dei Carabinieri della Stazione locale. La donna è stata soccorsa in strada con ferite al collo. Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressione sarebbe scoppiata al culmine di un litigio per futili motivi, iniziato all’interno dell’abitazione e degenerato poi all’esterno. L’uomo, 51 anni, l’avrebbe colpita con un coltello prima dell’arrivo dei soccorsi.

La donna è stata trasportata in codice rosso in ospedale, dove è tuttora ricoverata per le gravi ferite riportate. Il marito è stato fermato dai carabinieri intervenuti sul posto ed è ora sotto interrogatorio, mentre le autorità hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.