Roma, il sorpasso in curva e lo scontro frontale: tre morti e un ferito in un incidente a Tor San Lorenzo

A perdere la vita sono stati un uomo di 70 anni, la moglie di 63 e il 37enne che era a bordo dell’altra vettura. Ferito gravemente ma non in pericolo di vita è invece il figlio della coppia

Tragedia ieri sera a Tor San Lorenzo, nella zona sud di Roma, dove un incidente stradale ha provocato tre vittime e un ferito grave. Lo scontro frontale, avvenuto in tarda serata su via Laurentina, ha coinvolto due automobili e ha avuto conseguenze drammatiche. A perdere la vita sono stati un uomo di 70 anni, la moglie di 63 e il 37enne che era a bordo dell’altra vettura. Ferito gravemente ma non in pericolo di vita è invece il figlio della coppia, che si trovava con i genitori nell’auto e che è stato subito soccorso e trasportato in ospedale.

Il sorpasso azzardato e lo scontro frontale

Secondo una prima ricostruzione, l’incidente sarebbe stato provocato da un sorpasso azzardato in curva da parte del 37enne, che ha perso il controllo del veicolo e si è scontrato frontalmente con l’altra auto. L’impatto è stato violentissimo, e le forze dell’ordine hanno lavorato a lungo sul luogo per soccorrere i feriti e ricostruire la dinamica dell’incidente. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Tor San Lorenzo, che stanno raccogliendo testimonianze.