Ultime notizie Fabrizio CoronaJeffrey EpsteinLegge di bilancioUcraina
ATTUALITÀAutoCapodannoIncidenti stradaliOmicidi colposi

Esce per vedere i fuochi di Capodanno ma viene travolta da un’auto: morta una 73enne

01 Gennaio 2026 - 18:59 Alba Romano
embed
carabinieri
carabinieri
La tragedia a Cassola, in provincia di Vicenza, pochi minuti dopo la mezzanotte del 1° gennaio

Una donna di 73 anni è morta la notte di Capodanno, qualche minuto dopo la mezzanotte, a Cassola (Vicenza) dopo essere stata investita da un’auto. Secondo le prime ricostruzioni, la donna sarebbe uscita di casa per vedere i fuochi d’artificio quando, per cause in corso di accertamento, è stata travolta da una vettura di passaggio e sbalzata avanti per una quindicina di metri, finendo contro un muretto. Immediato l’allarme lanciato anche alle forze dell’ordine: è arrivata un’ambulanza del Suem 118 di Bassano del Grappa, i sanitari l’hanno immediatamente intubata e hanno avviato le pratiche di rianimazione. Trasportata all’ospedale di Bassano, la donna però non ce l’ha fatta ed è morta nelle ore successive. I carabinieri stanno cercando di ricostruire la tragedia.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Una spilla contro Beatrice Venezi, la protesta degli orchestrali del Teatro La Fenice al concerto di Capodanno. Brugnaro: «Voglio vederla suonare»

2.

Chi era Aurora Livoli, la 19enne trovata morta a Milano: l’adozione a 6 anni, il diploma nella stessa scuola di Mendico. Sui social scriveva: «Ho Lucifero dentro di me»

3.

Il marito aggredito dal suo pitbull, la moglie lo uccide a coltellate: sequestrata l’arma

4.

Aurora Livoli trovata morta a Milano, l’uomo che la seguiva sul marciapiede e i segni sul corpo: cosa è successo in quel cortile. L’ultima telefonata con i genitori e le altre fughe

5.

Madre e figlia morte intossicate, sequestrati 19 alimenti: sospetti sui funghi sott’olio. Terminate le autopsie: «Occorre tempo»

leggi anche
incidente stradale torino
ATTUALITÀ

Si fa saltare tre dita con un petardo e finisce in ospedale. Ma lui vuole ancora festeggiare e lo riportano al pronto soccorso: l’impresa di un 24enne a Napoli

Di Giovanni Ruggiero
Capodanno Napoli 2026
ATTUALITÀ

Botti di Capodanno, a Napoli più feriti dell’anno scorso. Al pronto soccorso anche 7 minorenni: il bilancio dagli ospedali – I video

Di Giovanni Ruggiero
ostia petardo
ATTUALITÀ

Petardo esplode in mano a un uomo: muore a 63 anni alla periferia di Roma. L’ipotesi dell’ordigno rudimentale acquistato tramite canali illegali

Di Cecilia Dardana