Accoltellato a 15 anni per difendere l’amico da una rapina, nuovo caso a Milano: colpito a volto e addome. In fuga l’aggressore

Il ragazzo si trova in gravi condizioni al Niguarda di Milano. L’aggressione è avvenuta in viale Sarca, nei pressi del Bicocca Village

Difende un amico durante una rapina, e viene accoltellato. Un 15enne italiano, residente a Cologno Monzese (Milano) è stato ferito gravemente al volto e all’addome oggi pomeriggio – lunedì, 5 gennaio – in viale Sarca, nel capoluogo lombardo, a poca distanza dal centro commerciale Bicocca Village. Il minorenne, scrive la Repubblica, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Niguarda in codice rosso.

La ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, il quindicenne, che si trovava in compagnia di un amico, sarebbe stato fermato in strada da un uomo armato di coltello, che avrebbe intimato all’altro ragazzo di consegnargli il giubbotto. Nel tentativo di difenderlo, il giovane sarebbe intervenuto, venendo però colpito dall’aggressore con diverse coltellate.

Caccia al rapinatore

L’uomo è scappato, mentre il 15enne è stato soccorso e portato all’ospedale milanese. Le sue condizione sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. I fendenti gli hanno provocato una ferita al volto, dal labbro fino alla guancia, e almeno un’altra ferita al fianco sinistro. I carabinieri stanno ora cercando di rintracciare l’assalitore.