Trump imita Macron sui dazi: "Ti prego Donald, non dirlo alla popolazione" l – Il video

(Agenzia Vista) Washington DC, 06 gennaio 2026 “Macron mi ha detto ‘Donald, hai un accordo. Vorrei aumentare il prezzo dei miei farmaci del 200% o qualcosa del genere. Tutto quello che vuoi, Donald, ma ti prego non dirlo alla popolazione’. Ogni Paese ha detto la stessa cosa. Alcuni sono stati categorici, altri molto gentili e altri scortesi. Ma tutti hanno detto una cosa nel giro di 3 minuti” Così Donald Trump imitando Emmanuel Macron nella conferenza stampa del Kennedy Center. Courtesy: X White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev