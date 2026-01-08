Il compagno la accoltella, lei si butta dal balcone per salvarsi: grave una 44enne a Ventimiglia

La donna sarebbe stata aggredita dal marito con una lama, forse delle forbici, e avrebbe cercato una via di fuga buttandosi dal primo piano

Una donna di 44 anni si è gettata dal balcone di casa, situato al primo piano, per sfuggire all’uomo con cui viveva, che l’avrebbe accoltellata. Tutto è accaduto poco dopo le 11 di oggi, giovedì 8 gennaio, a Ventimiglia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli operatori sanitari del 118, che hanno allertato l’elisoccorso. La donna ha riportato un politrauma, mentre i militari stanno cercando di ricostruire i fatti.

La donna è fuori pericolo

Secondo le prime informazioni, la 44enne ha riportato un trauma dorsale e ferite al volto e alle mani. Stando a quanto raccontato ai carabinieri, sarebbe stata aggredita dal marito con una lama, forse delle forbici, e avrebbe cercato una via di fuga buttandosi dal balcone per sfuggire dalla furia dell’uomo. Secondo quanto appreso la donna sarebbe cosciente e fuori pericolo di vita. Le ferite alle mani potrebbe averle riportate nel tentativo di parare i fendenti o le sforbiciate.

Fermato il marito

Il marito, 64 anni, è già stato portato in caserma dai carabinieri, che sono impegnati con la ricostruzione della vicenda. Gli investigatori stanno anche acquisendo le testimonianze dei vicini che hanno assistito ai fatti.

Foto copertina: ANSA | Il balcone di casa da cui si è lanciata una donna di 44 anni a Ventimiglia per sfuggire all’uomo con cui viveva