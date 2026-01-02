Ultime notizie Donald TrumpSvizzeraUcraina
Lory Del Santo accusa Sergio Leone di averla molestata: la figlia del regista la denuncia per diffamazione

02 Gennaio 2026
La procura di Roma sarebbe pronta a chiedere un processo per l'ex showgirl e la conduttrice Caterina Balivo, autrice dell'intervista in cui sono state rilasciate queste dichiarazioni

Francesca Leone, figlia del noto regista Sergio scomparso nel 1989, ha denunciato l’ex showgirl Lory Del Santo e la conduttrice Caterina Balivo per diffamazione. Tutto ha origine da una serie di interviste rilasciate di recente dall’attrice classe 1958, in cui racconta un episodio che risalirebbe all’inizio degli anni Ottanta, durante la lavorazione del film cult C’era una volta in America.

Le accuse di Del Santo

Secondo l’ex soubrette, Sergio Leone l’avrebbe convocata nel suo studio di Roma presentandosi completamente nudo, ad eccezione di un «perizoma rosso». Ma Francesca Leone, figlia del regista, non le crede e decide di denunciarla per diffamazione. Nel documento depositato, scrive Repubblica, viene fatto notare come la dinamica dei fatti presentata da Del Santo non sia mai rimasta identica. In alcune interviste parla di un tentativo di abbraccio, in altre di un bacio. E a cambiare sono anche i dettagli sull’abbigliamento del regista e le circostanze del loro incontro. L’ex showgirl parla anche di una stanza attigua all’ufficio e un letto matrimoniale, ma secondo la figlia del regista non è mai esistita una camera da letto nell’ufficio del padre.

L’inchiesta della procura di Roma

A tutti questi elementi, che secondo Francesca Leone mettono in dubbio la credibilità di Del Santo, si aggiungerebbe l’aggravante della reiterazione del racconto, ripetuto in più interviste recenti. La procura di Roma, scrive Repubblica, ha chiuso le indagini per diffamazione aggravata nei confronti della stessa Del Santo ma anche della conduttrice Caterina Balivo, autrice dell’intervista. Il punto centrale su cui si sono concentrati i pm è l’offesa all’onore e alla reputazione di una persona defunta, aggravata dall’ampia diffusione televisiva delle dichiarazioni.

Foto copertina: ANSA/Riccardo Antimiani | Lory Del Santo durante la trasmissione televisiva Belve

