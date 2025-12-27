Ultime notizie Famiglia nel boscoJeffrey EpsteinLegge di bilancioNataleUcraina
ATTUALITÀArrestiInchiesteLombardiaMilanoMinacceStalkingViolenza sessualeViolenza sulle donne

Minacce e insulti alla ex, poi l’assalto e lo stupro nella casa dove lavora come badante: arrestato un 20enne

27 Dicembre 2025 - 16:00 Alba Romano
embed
violenza sessuale viale marconi roma
violenza sessuale viale marconi roma
Il caso a Milano. L'uomo era già stato condannato a due anni per maltrattamenti nei confronti della donna

Un 20enne peruviano è stato arrestato a Milano dal Nucleo tutela donne e minori della Polizia locale con l’accusa di atti persecutori, violenza sessuale e estorsione ai danni dell’ex compagna. Il giovane aveva già riportato una condanna a due anni nel 2025 con pena sospesa per maltrattamenti in famiglia nei confronti della donna. Ma è presto tornato alla carica, ricoprendola di minacce e insulti, appostandosi sotto casa sua o ancora inviandole migliaia di messaggi, tra cui foto dove brandiva un’arma da fuoco. L’ uomo si è anche presentato nella casa dove la donna lavorava come badante di due anziani. Prima le avrebbe strappato il cellulare per guardarle le sue chat. Subito dopo, minacciandola con un coltello da cucina puntato alla gola, l’avrebbe portata in una camera dove avrebbe abusato di lei, colpendola anche con calci e pugni. Infine le avrebbe chiesto 1.000 euro per ridarle il telefono. In quel frangente la donna, anche per non compromettere il rapporto di lavoro, non aveva urlato né chiesto aiuto. Ma ha poi fatto scattare l’allarme in un secondo momento. Arrestato, ora l’uomo si trova nel carcere di San Vittore.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Garlasco, spunta un video inedito di Sempio nel pc di Chiara Poggi: «Aperto il giorno dopo il delitto». Ma la casa era sotto sequestro

2.

Famiglia nel bosco, la madre da un mese non si lava in casa famiglia: «Non apre al dialogo». I rifiuti al sondino anti intossicazione e agli antibiotici

3.

Famiglia nel bosco, perché Roberta Bruzzone difende i giudici: «Bravi genitori, ma così i diritti dei bambini non sono rispettati»

4.

«I culattoni, tutti insieme»: la frase rivolta alla curia romana in diretta su Vatican News – Il video

5.

La condanna di Grillo jr e lo stupro «brutale» di gruppo. Il silenzio di Ciro dopo quelle parole a Corona: «Noi imbarazzati, come potevamo stuprarla?»

leggi anche
rsa
ATTUALITÀ

Maltrattamenti e violenze sessuali su due anziane ricoverate in una rsa nel milanese: arrestato infermiere

Di Ugo Milano
ciro grillo stupro di gruppo ragazza verbali 1
ATTUALITÀ

Perché Ciro Grillo e gli amici sono stati condannati per stupro: «Hanno agito con particolare brutalità, lei incapace di reagire e difendersi»

Di Stefania Carboni
lista stupri fermi modena
SCUOLA E UNIVERSITÀ

Spunta una «lista degli stupri» anche a Modena, le scritte nei bagni dell’istituto Fermi: «È un meccanismo di emulazione»

Di Cecilia Dardana