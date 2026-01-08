Ultime notizie Donald TrumpNicolàs MaduroSvizzeraUcrainaVenezuela
POLITICAPunti di VistaVideo

Zelensky: Russia ignora sforzi diplomatici e colpisce civili e infrastrutture – Il video

08 Gennaio 2026 - 21:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Kiev, 5 gennaio 2026 “In questo momento a Kharkiv e Dnipro, così come nelle nostre altre città e comunità, è in corso il lavoro per far fronte alle conseguenze dei raid russi. Oggi a Kyiv l’esercito russo ha danneggiato un altro ospedale – una struttura assolutamente civile. A Dnipro, tra i bersagli colpiti c’era un’impresa civile, un produttore alimentare – olio di girasole comune. Si scopre quindi che anche questo è un obiettivo per la Russia. A Kharkiv, i russi hanno colpito direttamente approvvigionamento di riscaldamento ed energia per le persone, la vita ordinaria – missili balistici contro il settore energetico. A Cherson, squadre di riparazione e tecnici elettrici stavano lavorando per ripristinare la fornitura di elettricità dopo i raid russi. E tutto questo mostra una sola cosa: la Russia non prende sul serio gli sforzi diplomatici che i paesi civili stanno cercando di portare avanti con essa.” così il presidente Zelensky su Facebook. Courtesy: FB Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Secondo uno studio dell’università di Urbino l’algoritmo di Facebook ora punisce la politica ufficiale e premia gli estremisti antieuropei. Pd e FdI verso una legge bipartisan sulle piattaforme

2.

Giorgio Parisi voterà no al referendum sulla giustizia

3.

Epifania, il sindaco di Trieste pubblica un fotomontaggio di Elly Schlein vestita da Befana. Il Pd: «Gesto sessista»

4.

La «destra che vince» secondo Luca Zaia, il manifesto che spacca la Lega: giovani, diritti e sicurezza. Vannacci: «Lui non è il mio riferimento»

5.

Stretta sulla sicurezza, il Governo lavora a due testi: nel decreto giro di vite su coltelli e tutela degli agenti. Presto in Cdm