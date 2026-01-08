Zelensky: Russia ignora sforzi diplomatici e colpisce civili e infrastrutture – Il video

(Agenzia Vista) Kiev, 5 gennaio 2026 “In questo momento a Kharkiv e Dnipro, così come nelle nostre altre città e comunità, è in corso il lavoro per far fronte alle conseguenze dei raid russi. Oggi a Kyiv l’esercito russo ha danneggiato un altro ospedale – una struttura assolutamente civile. A Dnipro, tra i bersagli colpiti c’era un’impresa civile, un produttore alimentare – olio di girasole comune. Si scopre quindi che anche questo è un obiettivo per la Russia. A Kharkiv, i russi hanno colpito direttamente approvvigionamento di riscaldamento ed energia per le persone, la vita ordinaria – missili balistici contro il settore energetico. A Cherson, squadre di riparazione e tecnici elettrici stavano lavorando per ripristinare la fornitura di elettricità dopo i raid russi. E tutto questo mostra una sola cosa: la Russia non prende sul serio gli sforzi diplomatici che i paesi civili stanno cercando di portare avanti con essa.” così il presidente Zelensky su Facebook. Courtesy: FB Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev