Crans-Montana, Meloni: Famiglie non saranno sole, Avvocatura dello Stato è in campo – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 09 gennaio 2026 "L'avvocatura dello Stato su mandato della presidenza del consiglio si è messa in contatto per seguire le indagini con la procura elvetica e con la procura di Roma che ha aperto a sua volta un fascicolo: siamo pronti a fornire alle famiglie tutta l'assistenza necessaria per fare si che possano avere giustizia, le famiglie hanno la mia parola non saranno lasciate sole", lo ha detto la premier Meloni alla conferenza di inizio anno. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev