La Svizzera si ferma per piangere i ragazzi di Crans. Mattarella in visita dai due italiani ricoverati a Zurigo: «L’Italia intera in angoscia»

Il capo dello Stato si è stretto alle famiglie di Leonardo Bove ed Elsa Rubino. Alle 14 la cerimonia a Matigny per commemorare le vittime

«Sono venuto qui per ringraziarvi e per tramettere ai genitori dei ragazzi la partecipazione e il sentimento dell’Italia intera coinvolta nell’angoscia per quello che è accaduto e nella speranza che i giovani possono riprendere la loro vita nel migliore dei modi». Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parlando con i medici dell’ospedale di Zurigo che hanno in cura Leonardo Bove e Elsa Rubino, i due ragazzi italiani ricoverati in gravi condizioni dopo il rogo di Capodanno a Crans-Montana. Mattarella ha ringraziato i medici dell’ospedale e ha incontrato le famiglie dei due ragazzi per esprimere tutta la sua vicinanza. A seguire il capo dello Stato si sposterà a Matigny, dove alle 13 è in programma la cerimonia voluta dalla Svizzera per la commemorazione delle vittime della strage (40 quelle sin qui accertate, cui si aggiungono i 116 feriti, molti dei quali minorenni). Alla cerimonia parteciperanno trenta delegazioni internazionali. È prevista la presenza anche del presidente francese Emmanuel Macron e del primo ministro belga Bart de Wever, leader dei due Paesi che hanno perso altri giovanissimi nella strage.

La Svizzera si ferma per il lutto nazionale

Il Paese elvetico ha proclamato per oggi, venerdì 9 gennaio, una giornata di lutto nazionale per le vittime dell’incendio esploso al “Le Constellation” di Crans-Montana. Tutta la popolazione è invitata a fermarsi alle ore 14 per un minuto di silenzio «alla memoria delle vittime dell’incendio, alla solidarietà con i feriti e al sostegno delle persone colpite dalla tragedia». In tutto il Paese, le bandiere sono a mezz’asta e alle 14 le campane delle chiese suoneranno per cinque minuti. In questo giorno la Svizzera «è unita nel lutto e nel cuore», ha dichiarato il presidente della Confederazione elvetica Guy Parmelin in una lettera aperta alla popolazione. Dopo le polemiche sull’assenza di controlli e ispezioni al “Le Constellation”, Parmelin ha anche ribadito che verranno tratte le conseguenze dall’incendio di Capodanno. «Dobbiamo alle persone colpite, alle famiglie e ai parenti rispetto, ricordo e l’impegno a fare tutto il possibile affinché una simile catastrofe non si ripeta», ha scritto nella lettera pubblicata sul periodico svizzerotedesco Schweizer Illustrierte.

In copertina: Quirinale | Sergio Mattarella all’arrivo a Zurigo – 9 gennaio 2026