I coniugi Moretti sotto interrogatorio. L’arrivo all’alba e il silenzio davanti ai giornalisti – Il video

Sono arrivati all’Ufficio centrale del pubblico ministero del Canton Vallese a Sion, all’alba, i proprietari del bar Le Constellation di Crans Montana, accusati della strage di Capodanno dove hanno perso la vita 40 persone. E non hanno rilasciato alcuna dichiarazione. Questo il silenzio di Jacques e Jessica Moretti, ora sotto interrogatorio. Vista la presenza di oltre cinquanta giornalisti, gli imputati e i loro legali hanno dovuto essere scortati dagli agenti di polizia all’interno dell’edificio della Procura. Per ora la coppia è solo indagata e non sottoposta ad alcuna misura cautelare.

Incendie à Crans-Montana: les gérants du bar sont auditionnés ce matin pour la première fois en tant que prévenus



Le couple Moretti est arrivé peu avant 8h au Ministère public à Sion (Suisse) @BFMTV pic.twitter.com/UAyhRGCfXi — Boris Kharlamoff (@BorisKharlamoff) January 9, 2026

Tutti i nodi che devono chiarire i Moretti

I Moretti dovranno chiarire diversi aspetti della vicenda. Spiegare come mai siano sparite le pagine social e le immagini del locale in rete, poche ore dopo la strage. Se è successo per loro volontà e chi le ha rimosse. E cosa esattamente è successo la notte di Capodanno. Perché non è scattato l’allarme anti incendio, perché la porta di sicurezza era chiusa, e infine come mai Jessica Moretti sia scappata con la cassa subito dopo lo scoppio dell’incendio e le ustioni da lei dichiarate non siano state refertate in ospedale. Tutta la Svizzera è chiamata oggi, nel giorno di lutto nazionale. Alle 14 sarà osservato un minuto di silenzio mentre una cerimonia con leader e capi di Stato è prevista questo pomeriggio a Martigny.