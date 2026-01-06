Strage di Crans-Montana, parlano i gestori del Constellation: «Siamo devastati, non ci sottrarremo alle nostre responsabilità»

I coniugi Moretti a Radio Radio Télévision Suisse: «Piena fiducia negli inquirenti»

I gestori del locale Constellation di Crans-Montana, teatro del tragico incendio avvenuto nella notte di Capodanno, hanno rilasciato una nota in cui ribadiscono la loro completa disponibilità a collaborare con le autorità e il loro profondo dolore per la tragedia. «Non cercheremo in alcun modo di sottrarci alle nostre responsabilità», hanno scritto i coniugi Moretti, Jacques e Jessica, in un comunicato diffuso da Radio Télévision Suisse. «Siamo devastati e sopraffatti dal dolore, i nostri pensieri sono costantemente rivolti alle vittime, ai loro cari che hanno subito un lutto così brutale e prematuro, e a tutti coloro che stanno lottando per la propria vita», hanno scritto. Nel loro messaggio, i gestori ribadiscono di avere «piena fiducia negli inquirenti affinché facciano luce sulla vicenda e rispondano a tutte le domande» e sottolineano inoltre la loro «piena collaborazione» con le indagini in corso, confermando di essere pronti a fare tutto il possibile per chiarire la dinamica dell’incendio e determinare le cause.

La nota dei coniugi Moretti

Per la coppia di gestori, «nessuna parola può esprimere adeguatamente la tragedia vissuta» quella notte all’interno del locale da loro gestito, e dove hanno perso la vita 40 persone. «Teniamo a esprimere la nostra eterna riconoscenza e rispetto» per le forze dell’ordine, i soccorritori e i sanitari, che sono intervenuti tempestivamente per cercare di contenere i danni e soccorrere i feriti. Infine, i coniugi Moretti esprimono solidarietà anche nei confronti dei loro dipendenti, ribadendo che la procedura in corso impedisce loro di mettersi in contatto diretto con loro al momento, ma che sono comunque vicini a tutti coloro che sono stati coinvolti in questa tragedia.

I mancati controlli e la richiesta del legale delle vittime

Il sindaco di Crans-Montana, Nicolas Féraud, ha riconosciuto che il disco-bar Le Constellation, dove è divampato l’incendio che ha causato la morte di 40 persone e il ferimento di 116, non era stato sottoposto a controlli dal 2020. «I controlli periodici non sono stati effettuati tra il 2020 e il 2025. L’amministrazione comunale ha preso atto di questa situazione solo consultando i documenti consegnati al pubblico ministero. Ci rammarichiamo profondamente per questa situazione», ha dichiarato Féraud.

Dall’altra parte, l’avvocato che rappresenta le vittime, Romain Jordan, ha chiesto che il Comune venga messo sotto indagine. «La quantità di mancanze e lacune nei controlli solleva con urgenza la questione di un’inchiesta sul Comune», ha dichiarato il legale, che ha espresso grande costernazione per le informazioni rivelate dal sindaco. Nonostante il tentativo di trasparenza da parte dell’amministrazione, i clienti del legale hanno appreso «con grande sconcerto» quanto reso noto oggi.

Jordan ha inoltre respinto fermamente il tentativo del Comune di presentarsi come parte civile nel processo. «Che il Comune si consideri vittima equivale a privare le vere vittime di questa tragedia del loro status, il che è assolutamente inaccettabile in queste drammatiche circostanze», ha concluso l’avvocato, sottolineando la gravità della situazione.

Foto copertina: ANSA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT | Il locale di Crans-Montana, teatro del tragico incendio avvenuto nella notte di Capodanno