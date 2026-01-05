Ultime notizie Donald TrumpNicolàs MaduroSvizzeraUcrainaVenezuela
L’omaggio della comunità di Crans-Montana alle giovani vittime dell’incendio di Capodanno – Il video

05 Gennaio 2026 - 22:56 Alba Romano
Gli sciatori della località alpina svizzera hanno dato vita a una coreografia sugli sci, formando un grande cuore

«Uniti nel dolore, Crans-Montana e tutta la comunità dello sci rendono omaggio a tutte le vittime, a chi assiste, aiuta e prende cura. Siamo tutti uniti nella solidarietà». È con queste parole, scritte in quattro lingue diverse (inglese, italiano, francese e tedesco) che il comprensorio sciistico della nota località svizzera condivide sui social un video per rendere omaggio a chi ha perso la vita nel devastante incendio del disco bar Le Constellation la notte di Capodanno.

La coreografia a forma di cuore

Nel filmato, condiviso su Instagram, si vedono diversi sciatori percorrere le piste della rinomata località alpina e riunirsi per formare un grande cuore, ripreso con un drone dall’alto. Molti dei giovani che hanno perso la vita nella strage di Capodanno si trovavano a Crans-Montana per trascorrere le festività natalizie e poter sciare. La coreografia simbolica degli sciatori e membri della comunità vallesana è dedicato non solo alle vittime dell’incendio, ma anche ai soccorritori e al personale medico, per esprimere vicinanza e solidarietà.

