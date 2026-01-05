Strage di Crans-Montana, oggi il rientro delle salme delle vittime italiane. L’ambasciatore: «Il soffitto del locale non era ignifugo» – La diretta

Anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa, all'aeroporto di Linate per l'arrivo dei feretri

Arrivano in Italia oggi, lunedì 5 gennaio, i corpi delle giovanissime vittime italiane dell’incendio di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera. Si tratta di Achille Barosi, Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini, Chiara Costanzo e Riccardo Minghetti. Il sesto feretro non sarà imbarcato, dal momento che Sofia Prosperi viveva a Lugano. Nel frattempo, sono state identificate tutte le 40 vittime, di cui 14 minorenni, della Strage di Capodanno al disco-bar Le Constellation.

Foto copertina: ANSA/Benoit Girod | La procuratrice generale del Canton Vallese, BÈatrice Pilloud, rende omaggio alle vittime del Constellation, a Crans Montana (Svizzera)