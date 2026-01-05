Ultime notizie Donald TrumpSvizzeraUcrainaVenezuela
Strage di Crans-Montana, oggi il rientro delle salme delle vittime italiane. L’ambasciatore: «Il soffitto del locale non era ignifugo» – La diretta

05 Gennaio 2026 - 11:32 Alba Romano
crans-montana vittime
Anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa, all'aeroporto di Linate per l'arrivo dei feretri

Arrivano in Italia oggi, lunedì 5 gennaio, i corpi delle giovanissime vittime italiane dell’incendio di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera. Si tratta di Achille Barosi, Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini, Chiara Costanzo e Riccardo Minghetti. Il sesto feretro non sarà imbarcato, dal momento che Sofia Prosperi viveva a Lugano. Nel frattempo, sono state identificate tutte le 40 vittime, di cui 14 minorenni, della Strage di Capodanno al disco-bar Le Constellation.

Foto copertina: ANSA/Benoit Girod | La procuratrice generale del Canton Vallese, BÈatrice Pilloud, rende omaggio alle vittime del Constellation, a Crans Montana (Svizzera)

05 Gennaio 2026 - 11:17

A Linate atteso il volo di Stato con i corpi delle vittime

Sono attese all’aeroporto militare di Linate le salme di cinque dei sei giovani italiani morti nella strage di Crans-Montana, che arriveranno con un volo di Stato. Ad accoglierle il presidente del Senato Ignazio La Russa, il sottosegretario Alberto Barachini e il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, con i presidenti delle Regioni Lombardia, Liguria ed Emilia-Romagna, Attilio Fontana, Marco Bucci e Michele de Pascale, e il sindaco di Milano, Giuseppe Sala.

05 Gennaio 2026 - 11:02

L'ambasciatore: «Il materiale sul soffitto non era ignifugo»

«L’ho saputo dalle autorità locali che lo hanno ammesso, che sono a conoscenza che quel materiale era infiammabile, non era ignifugo. D’altra parte la dimostrazione è il fatto che abbia preso fuoco». Lo ha detto l’ambasciatore d’Italia in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, in riferimento al materiale fonoassorbente sul soffitto del Constellation che ha preso fuoco nell’incendio di Capodanno a Crans-Montana. «Quello che so è che se c’era un’uscita di sicurezza era mal segnalata, e in mezzo a quel disastro non l’hanno neanche vista i ragazzi», ha poi risposto ai cronisti riguardo alle misure di sicurezza del locale.

05 Gennaio 2026 - 10:43

L'ambasciatore: «In Italia i gestori del locale sarebbero stati arrestati»

Jacques e Jessica Moretti, i gestori del Constellation di Crans-Montana, «in Italia sarebbero arrestati». Lo ha detto l’ambasciatore d’Italia in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, al cimitero di Sion, dove sono in partenza verso l’Italia i feretri di cinque vittime italiane. La procura del Canton Vallese ha stabilito che non servono misure cautelari, dal momento che non c’è alcun pericolo di fuga.

05 Gennaio 2026 - 10:07

Tre italiani sono ancora ricoverati in Svizzera

Restano ancora ricoverati in Svizzera, a Zurigo, tre dei 14 italiani rimasti feriti nell’incendio di Capodanno del Constellation a Crans-Montana. Il team sanitario, il team della protezione civile e gli psicologi sono al lavoro per valutare le condizioni di trasportabilità e quindi le possibilità di rientro in Italia. Gli altri 11 feriti si trovano all’ospedale Niguarda di Milano.

