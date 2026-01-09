Ultime notizie Donald TrumpGiorgia MeloniIranUcrainaVenezuela
Meloni: Andiamo avanti con il Piano Mattei. Lavoriamo su summit Italia-Africa in Etiopia – Il video

09 Gennaio 2026 - 17:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 09 gennaio 2026 “Il 2025 è stato l’anno dell’internazionalizzazione, del coinvolgimento dell’UE sul Piano Mattei. Abbiamo lavorato molto bene. Vogliamo mettere in piedi un piano che possa essere un esempio e cercare cooperazione con altri Paesi europei. Il Piano Mattei si è allargato e coinvolge 14 Paesi. Ogni anno l’obiettivo è aggiungere altri Paesi. Lavoriamo all’organizzazione del summit Italia-Africa. Si svolge ogni due anni e si svolgerà in Africa, in particolare in Etiopia. Partiremo dalle migliori pratiche”. Così Giorgia Meloni alla conferenza stampa di inizio anno. Courtesy: Youtube Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

