Meloni a giornalisti: Libertà di stampa imprescindibile per la democrazia – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 09 gennaio 2026 S"ono contenta che si apprezzi l'impegno del governo per la sicurezza dei giornalisti in zone sensibili di rischio bellico. Sono numeri che colpiscono ognuno di noi e colgo l'occasione per rinnovare la solidarietà e il ringraziamento per chi con coraggio ci consente di arrivare dove non potremmo", così la premier Meloni alla conferenza stampa di inizio anno. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev