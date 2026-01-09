Ultime notizie Donald TrumpNicolàs MaduroSvizzeraUcrainaVenezuela
Meloni: Io al Quirinale? Non voglio alzare il livello, mi basta ciò che sto facendo – Il video

09 Gennaio 2026 - 13:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 09 gennaio 2026 “Non so perché non mi chiediate mai di lavorare con Fiorello a pagamento. Vorrei farlo volentieri. Mi basta quello che sto facendo, mi appassiona. Se lo farò nella prossima legislatura dipenderà dal voto degli italiani. Nel mio radar non c’è quello di alzare il livello”. Così Giorgia Meloni alla conferenza stampa di inizio anno. Courtesy: Youtube Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

