Meloni: Non credo all'azione militare degli Stati Uniti contro la Groenlandia – Il video

09 Gennaio 2026 - 12:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 09 gennaio 2026 "Non credo nell’ipotesi che gli USA avviino una azione militare contro la Groenlandia. Io sarei contraria, ma non conviene a nessuno. Bisogna dire che l’ipotesi di un intervento per assumere il controllo della Groenlandia è stata esclusa da Trump. L’amministrazione Trump con i suoi metodi assertivi sta ponendo l’attenzione sull’importante strategia dell’area artica per la sua sicurezza. È un’area nella quale agiscono molti attori stranieri, loro non accetteranno ingerenze di altri attori stranieri. È un tema che coinvolge anche l’Italia, ci deve interessare.”. Così Giorgia Meloni alla conferenza stampa odierna. Courtesy: Youtube Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

