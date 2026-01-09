Meloni: Rinnovamento di Forza Italia? Non metto bocca, ma Tajani ha fatto miracoli – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 09 gennaio 2026 "Quanto fatto da Antonio Tajani ha del miracoloso. Non metto bocca sulle dinamiche interne a Forza Italia, quello che posso dire è che quello che ha fatto Tajani, insieme agli altri dirigenti di Forza Italia, è un lavoro straordinario". Lo dice la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa di inizio anno. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev