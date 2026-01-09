Regno Unito, Grok disattiva la funzione di creazione di immagini esplicite (ma non per gli abbonati)

La decisione arriva dopo le minacce di sanzioni e le critiche di Starmer

Grok ha disattivato la funzione di creazione di immagini per la stragrande maggioranza degli utenti. La decisione sullo strumento di intelligenza artificiale di X è arrivata dopo le proteste per la creazione di contenuti sessualmente espliciti e violenti. La decisione arriva dopo le minacce di sanzioni e ban da parte del Regno Unito. Grok manipolava immagini di donne, rimuovendo i loro vestiti e ponendole in posizioni sessualizzate. La funzione per farlo è stata disattivata,. Ma rimarrà per gli abbonati a pagamento.

Grok e le immagini esplicite su X

Il social network ha quindi annunciato: «La generazione e la modifica delle immagini sono attualmente limitate agli abbonati a pagamento». Ciò significa che la stragrande maggioranza degli utenti della piattaforma non può creare immagini utilizzando lo strumento IA. Keir Starmer, il Primo Ministro britannico, aveva minacciato di intraprendere azioni contro la società. E aveva preteso che X agisse contro contenuti definiti come “vergognosi” e “disgustosi”.

Starmer ha dichiarato che l’autorità di regolamentazione delle comunicazioni, Ofcom, «ha il nostro pieno sostegno per intraprendere azioni al riguardo. È illegale. Non lo tollereremo. Ho chiesto che tutte le opzioni siano sul tavolo. E’ disgustoso. X deve rimettersi in riga e rimuovere questo materiale. Interverremo perche’ e’ semplicemente intollerabile».