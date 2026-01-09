Ultime notizie Donald TrumpGiorgia MeloniIranUcrainaVenezuela
Trump chiama a raccolta i big del petrolio, vertice alla Casa Bianca per parlare di Venezuela. Ma il settore vuole garanzie prima di investire

09 Gennaio 2026 - 21:03 Gianluca Brambilla
Il presidente Usa ha annunciato investimenti per centinaia di miliardi di dollari. Ma non tutti i colossi di Big Oil sembrano interessati

A meno di una settimana dal blitz in Venezuela, Donald Trump chiama a raccolta gli amministratori delegati di Big Oil. Nella serata (ora italiana) di venerdì, il presidente americano ha invitato alla Casa Bianca le più grandi compagnie petrolifere del mondo, americane e non. «Tutte vogliono esserci. È un peccato che la nuova sala da ballo non sia ancora pronta, perché altrimenti sarebbe gremita», ha scritto Trump su Truth annunciando l’incontro. «Ci scusiamo – ha aggiunto – con quelle che non potremo ricevere oggi, ma il segretario all’Energia Chris Wright e il segretario degli Interni Doug Burgum le incontreranno nel corso della prossima settimana».

Il vertice sul petrolio venezuelano

Il tema principale sul tavolo, neanche a dirlo, è il petrolio venezuelano. E a confermarlo è lo stesso Trump, che assicura di voler coltivare «il rapporto a lungo termine» con il Venezuela e il suo popolo. «Un fattore molto importante in questo contesto sarà la riduzione dei prezzi del petrolio per i cittadini americani. Inoltre, e forse ancora più importante, si discuterà del blocco del traffico di droga e dell’ingresso di criminali negli Stati Uniti», ha concluso il tycoon. Nelle intenzioni di Trump, mettere le mani sul petrolio del Venezuela potrebbe anche portare a un abbassamento del prezzo negli Usa. E, di conseguenza, far diminuire i prezzi della benzina e strizzare l’occhio all’opinione pubblica.

Tutti i dubbi di Big Oil sui piani di Trump

All’indomani del blitz che ha portato alla cattura di Nicolás Maduro, Trump ha assicurato che i colossi energetici statunitensi avrebbero «speso miliardi di dollari» per aumentare la produzione di petrolio in Venezuela. In realtà, rivela il New York Times, l’annuncio ha colto di sorpresa gli stessi dirigenti di Big Oil, che di certo non si aspettavano di doversi lanciare in una corsa agli investimenti nel Paese caraibico. I dubbi sono innanzitutto sulla legalità dell’iniziativa di cui si sta facendo portavoce la Casa Bianca. Ma ai vertici delle aziende petrolifere americane c’è anche il timore che un impegno in Venezuela potrebbe richiedere decenni per generare un ritorno economico. Tutto questo, per giunta, mentre il mondo intero – o quasi – si impegna a produrre e consumare sempre meno petrolio.

trump petrolio venezuela
EPA/Henry Chirinos

L’ipotesi di uno «scudo finanziario» della Casa Bianca

A esprimere interesse per i piani di Trump, sempre secondo la ricostruzione del New York Times, sarebbero soprattutto alcuni operatori più piccoli del settore, che non vedono l’ora di accaparrarsi una fetta delle vaste riserve petrolifere del Venezuela, considerate le più grandi al mondo. Ma i giganti del petrolio, a partire da Exxon Mobil, avrebbero espresso privatamente molte riserve sui piani della Casa Bianca e la possibilità di aumentare in modo significativo la produzione petrolifera in Venezuela. Per questo, Big Oil potrebbe chiedere oggi a Trump una sorta di garanzia finanziaria al governo federale prima di accettare qualunque aumento delle operazioni in Venezuela. Il timore è che tra qualche anno, il governo di Caracas possa sequestrare i beni delle aziende del settore, come già fatto in passato. Exxon e ConocoPhillips, per esempio, stanno ancora portando avanti richieste di risarcimento da parte del governo venezuelano.

L’incognita Cina

Al netto di tutti questi distinguo, l’interesse c’è eccome. In particolare da parte di quelle aziende che, come Chevron, sono rimaste a lungo in Venezuela e ora sono tra i principali produttori privati di petrolio del Paese. Ma qualsiasi discorso dovrà tenere conto anche delle relazioni con tutti gli altri Paesi che oggi intrattengono relazioni commerciali con Caracas, non solo gli Stati Uniti. Tra questi c’è sicuramente la Cina, che nel 2025 ha acquistato il 90% del petrolio prodotto dal Venezuela.

Foto copertina: EPA/Aaron Schwartz

